PFDK Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı!

05 Şubat 2025 21:34 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 21:39

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Gaziantep FK maçında sarı kart göre tecrübeli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı lig maçında son dakika sarı kart görerek cezalı duruma düşen milli stoper Abdülkerim Bardakcı, "bilinçli olarak sarı kart görme" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, tecrübeli stoper için Disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza verilmediği açıklandı.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 05.02.2025 tarih ve 36 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. sporcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI hakkında, 03.02.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, bilinçli olarak sarı kart görmesi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, Karar verilmiştir.