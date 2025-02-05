Kasımpaşa Sinan Bolat'ı renklerine bağladı!

05 Şubat 2025 19:50 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 19:54

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kasımpaşa, Sinan Bolat'ı transfer ettiğini resmen duyurdu.

Fenerbahçe Erzurumspor maçını hangi kanal veriyor? Maça saatler kaldı

Fenerbahçe Erzurumspor maçını hangi kanal veriyor? Maça saatler kaldı

Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa, Belçika ekibi Westerlo'dan milli kaleci Sinan Bolat'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İstanbul ekibinin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Belçika Pro Ligi ekiplerinden Westerlo forması giyen Sinan Bolat, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Sinan Bolat'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

Ayrıca Sinan Bolat, daha önce ligimizde Kayserispor ve Galatasaray formalarını terletmişti.