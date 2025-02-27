PFDK Derbi cezalarını açıkladı!

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının faturası belli oldu. PFDK, Mourinho ve Okan Buruk'a verilen cezaları açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin PFDK kararları belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç men ve 1 milyon 617 bin TL, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ise 1 maç men ve 1,5 milyon TL para cezası verdi.

Kurul ayrıca Fenerbahçe taraftarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Fenerbahçe'ye 2 deplasman maçında seyircisiz oynama cezası verdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle 34 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.