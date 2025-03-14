PFDK, Jose Mourinho kararını duyurdu! Dış basına röportajdan sevk edilmişti

PFDK, dış basına verdiği bir röportajdaki ifadelerinden dolayı disipline sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için kararını açıkladı.
Türkiye Futbol Federnasyonu (TFF) Hukuk müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkındaki karar açıkladı. İskoç ekibi Rangers ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maç öncesi İngiliz Sky Sport kanalında Türk futboluna yönelik eleştirileri nedeniyle PFDK'lık olan Portekizli çalıştırıcıya ceza çıkmadı.
PFDK'nın açıklamasınrda şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe A.Ş. teknik sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix hakkında; 06.03.2025 tarihinde medyaya (Sky Sports News) yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadiğina, (oyçokluğu) karar verilmiştir."