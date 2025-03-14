PFDK, Jose Mourinho kararını duyurdu! Dış basına röportajdan sevk edilmişti

JOSE MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'la oynanan ilk maç öncesinde İngiliz basınından Sky Sports'a verdiği röportajda Galatasaray derbisi ve sonrasından yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Jose Mourinho, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçı için, "Hakemin Galatasaray'a olan sempatisinin çok fazla olması nedeniyle bir takımın maçı terk ettiğini düşünebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz? Bunu yaptılar çünkü boyutu saçmaydı. Ama daha saçma olanı Galatasaray oyuncularının sahada kalıp zaferi kutlamasıydı. Saygısızlığı hisseden bir takımdı ve sahaya terk ettiler. Burada olan şey bu." demişti.