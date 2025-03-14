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 | Suat Vilgen

PFDK, Jose Mourinho kararını duyurdu! Dış basına röportajdan sevk edilmişti

PFDK, dış basına verdiği bir röportajdaki ifadelerinden dolayı disipline sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için kararını açıkladı.

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PFDK, Jose Mourinho kararını duyurdu! Dış basına röportajdan sevk edilmişti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 10:26

Türkiye Futbol Federnasyonu (TFF) Hukuk müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkındaki karar açıkladı. İskoç ekibi Rangers ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maç öncesi İngiliz Sky Sport kanalında Türk futboluna yönelik eleştirileri nedeniyle PFDK'lık olan Portekizli çalıştırıcıya ceza çıkmadı.

KARAR OYÇOKLUĞU İLE ÇIKTI

PFDK'nın açıklamasınrda şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe A.Ş. teknik sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix hakkında; 06.03.2025 tarihinde medyaya (Sky Sports News) yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadiğina, (oyçokluğu) karar verilmiştir."

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO NE DEMİŞTİ?
Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'la oynanan ilk maç öncesinde İngiliz basınından Sky Sports'a verdiği röportajda Galatasaray derbisi ve sonrasından yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Jose Mourinho, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçı için, "Hakemin Galatasaray'a olan sempatisinin çok fazla olması nedeniyle bir takımın maçı terk ettiğini düşünebiliyor musunuz? Bunu İngiltere'de hayal edebiliyor musunuz? Bunu yaptılar çünkü boyutu saçmaydı. Ama daha saçma olanı Galatasaray oyuncularının sahada kalıp zaferi kutlamasıydı. Saygısızlığı hisseden bir takımdı ve sahaya terk ettiler. Burada olan şey bu." demişti.
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