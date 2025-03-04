PFDK sevkleri açıklandı!

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Göztepe kulüplerini çeşitli nedenlerden dolayı kurula sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulübü, PFDK'ya sevk etti.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre; Galatasaray, Fenerbahçe ve Göztepe kulüpleri çeşitli nedenlerden dolayı kurula sevk edildi.

Galatasaray Kulübü yöneticisi Can Natan ile Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Fethi Pekin, kulüplerinin internet sitelerinden yaptıkları açıklamalar nedeniyle kurula sevk edilen isimler oldu.

Eyüpspor futbolcusu Caner Erkin ve Galatasaray Futbol Takımı'nın kaleci antrenörü Yılmaz Yüksel de tedbirli olarak kurula sevk edildi.