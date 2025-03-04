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 | Merve Yaz

Ronaldo'ya kırbaç cezası mı gelecek? O iddialara açıklama geldi

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun İran'a gitmesi halinde 'zina' suçundan 'zina' suçundan kırbaç cezası alacağı spor dünyasının gündemine oturmuştu. Yetkililerden açıklama geldi. Buna göre İran hükümeti, Cristiano Ronaldo'nun ülkeyi ziyaret etmesi halinde 99 kırbaç cezasına çarptırılacağı yönündeki haberlere tepki göstererek, "Uluslararası futbolcu hakkında mahkemeden karar çıktı haberlerini yalanlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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Ronaldo'ya kırbaç cezası mı gelecek? O iddialara açıklama geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 16:44

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nde İran temsilcisi Esteghlal ile oynadığı maça çıkmadı. Bu gelişme, Ronaldo'nun geçen ay Tahran ekibi Persepolis'e karşı da sahaya çıkmamasını akıllara getirdi. Durumun; 40 yaşındaki süper yıldızın İran'da '99 kırbaç cezasına' çarptırıldığıyla ilgili olduğu iddiaları hızla yayıldı.

Ancak İran Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklamada, Ronaldo'nun İran'da herhangi bir cezayla karşı karşıya olmadığı belirtildi.

RONALDO'NUN İRAN'DA SUÇ İŞLEDİĞİ İDDİASI

2023 yılında Cristiano Ronaldo, İranlı ressam Fatima Hamami ile bir araya gelmiş ve kendisine sarılıp öpmüştü. İran yasalarına göre evli bir kadına dokunmak zina sayıldığı için Ronaldo'nun ceza alacağı iddia edilmişti. Ancak İran yetkilileri, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ronaldo neden ceza aldı?
Suudi Arabistan'da oynanan bir maç sırasında uygunsuz hareketlerde bulunduğu tespit edilen Cristiano Ronaldo'ya 1 maç ceza verildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ronaldo'nun kulağını avuçladığı ve elini pelvisine doğru ileri doğru uzattığı görüldü.
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