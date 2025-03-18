PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevklerine Trendyol Süper Lig'den 7 kulüp belirtirildi. Kulüpler ile birlikte 4 de çalışan sevk edildi.

PFDK sevkleri belli oldu. Trendyol Süper Lig'den toplam 7 kulüp sevk edilmesinin yanı sıra 4 kulübün çalışanları listede yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde yer alan açıklamaya göre, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Reeder Samsunspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor, çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler oldu.

Müşavirlik ayrıca Galatasaray Kulübü yöneticisi Eray Yazgan, TÜMOSAN Konyaspor futbolcusu Melih Bostan, RAMS Başakşehir oyuncusu Deniz Türüç, Atakaş Hataysporlu futbolcu Franvisco Javier Calvo Quesada, Çaykur Rizespor yöneticisi Muhittin Sandıkçı ve ikas Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş'ı da farklı nedenlerle PFDK'ye sevk etti.

İşte sevk edilen kulüpler;

- Galatasaray

- Gaziantep FK

- Konyaspor

- Beşiktaş

- Başakşehir

- Trabzonspor

- Rizespor

- Hatayspor

- Eyüpspor

- Fenerbahçe

- Samsunspor