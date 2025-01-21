PFDK sevkleri açıklandı! Listede Dursun Özbek yer aldı

21 Ocak 2025 23:41 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 23:43

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkleri açıkladı.

TFF'den Dursun Özbek için geçmiş olsun mesajı yayımladı!

TFF'den Dursun Özbek için geçmiş olsun mesajı yayımladı!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray​ Başkanı Dursun Özbek'in PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

1- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü’nün 17.01.2025 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig​ Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 17.01.2025 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve kulüp sosyal medya (X) hesabından 18.01.2025 tarihinde yapılan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in kulüp sosyal medya (X) hesabından 18.01.2025 tarihinde yapılan paylaşımda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi MESUT ALTAN’ın 18.01.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi TAYFUN YAĞIZ SEMİZ’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 18.01.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- REEDER SAMSUNSPOR Kulübü’nün 18.01.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 19.01.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu YUSUF BARASI’nın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 20.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 19.01.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 20.01.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ŞANLIURFASPOR Kulübü’nün 17.01.2025 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ERZURUMSPOR FK Kulübü’nün 18.01.2025 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-TEKSÜT BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü futbolcusu REMI JOSE MICHEL MULUMBA’nın 18.01.2025 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-TEKSÜT BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 19.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 18.01.2025 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- AHLATCI ÇORUM FK Kulübü’nün 18.01.2025 tarihinde oynanan AHLATCI ÇORUM FK-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü Başkanı SEDAT TAHİROĞLU’nun 19.01.2025 tarihinde oynanan EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 21.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 19.01.2025 tarihinde oynanan EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü antrenörü MEHMET NACIR’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü antrenörü MERT MUSTAFA YÜCETÜRK’ün aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7 maddesi uyarınca ve “ sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü’nün 19.01.2025 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 20.01.2025 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- İNEGÖLSPOR Kulübü’nün 18.01.2025 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-ALTINORDU Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İNEGÖLSPOR Kulübü teknik sorumlusu İBRAHİM DAĞAŞAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 19.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- ALTINORDU Kulübü idarecisi YUSUF KOCAKAYA’nın 18.01.2025 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-ALTINORDU Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 19.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20-AFYONSPOR KULÜBÜ’nün 19.01.2025 tarihinde oynanması gereken AFYONSPOR KULÜBÜ-SARIYER Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasına çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- GİRESUNSPOR Kulübü’nün 18.01.2025 tarihinde oynanan ÜLKEA NAZİLLİSPOR-GİRESUNSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK Kulübü görevlisi İSMAİL IŞIK’ın 19.01.2025 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23-KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ’nün 19.01.2025 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ’nün Kulübü teknik sorumlusu MEHMET YILDIRIM’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü kaleci antrenörü CEM AKBAŞ’ın 19.01.2025 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü masörü SALİM BÜYÜKGÜLER ’in aynı müsabakadaki “tehdidi ve hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 20.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- KUŞADASISPOR Kulübü’nün 19.01.2025 tarihinde oynanan KUŞADASISPOR-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi ve Sportif Ekipman Talimatı’nın 4/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- SİLİVRİSPOR Kulübü’nün 18.01.2025 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-SMART HOLDİNG A.Ş. ÇAYELİ SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SİLİVRİSPOR Kulübü Başkanı NURİ ÇOLAKOĞLU’nun aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca, “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 21.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SİLİVRİSPOR Kulübü idarecisi SELİM KASARCI ’nın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

SİLİVRİSPOR Kulübü görevlisi EKREM ÖZTAŞ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- SMART HOLDİNG A.Ş. ÇAYELİ SPOR Kulübü’nün 18.01.2025 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-SMART HOLDİNG A.Ş. ÇAYELİ SPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü’nün 19.01.2025 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-ETİMESGUT BELEDİYESPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- FATSA BELEDİYESPOR Kulübü’nün 19.01.2025 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-BALIKESİRSPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FATSA BELEDİYESPOR Kulübü Başkanı ÜZEYİR ERDOĞAN ’ın aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 21.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FATSA BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu SERCAN BESLER ’in aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 20.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Kulübü idarecisi CESUR ÖNEN’in 19.01.2025 tarihinde oynanan ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR-ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Kulübü futbolcusu HAYRETTİN CENGİZ’in aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 20.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü’nün 19.01.2025 tarihinde oynanan ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR-ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALAETTİN TUTAŞ’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 20.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- ÇORLU SPOR 1947 Kulübü’nün 19.01.2025 tarihinde oynanan ÇORLU SPOR 1947-BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübü’nün 19.01.2025 tarihinde oynanan KARABÜK İDMANYURDU SPOR-YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ teknik sorumlusu ALPER GÜLTER’in 19.01.2025 tarihinde oynanan POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ-SEBAT GENÇLİK SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 21.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- SEBAT GENÇLİK SPOR Kulübü teknik sorumlusu ADEM ÇAK’ın 19.01.2025 tarihinde oynanan POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ-SEBAT GENÇLİK SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.