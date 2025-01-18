TFF'den Dursun Özbek için geçmiş olsun mesajı yayımladı!

18 Ocak 2025 23:49 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 23:45

Türkiye Futbol Federasyonu, ameliyat olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, ameliyat edilen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'nin yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in bağırsağındaki sorun nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. r-2993879,2993874,2993876,2993872,2993863#