PFDK'dan Orkun Kökçü ve Okay Yokuşlu'ya ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) toplandı. Yapılan toplantının ardından 3 büyüklere ceza yağdı.

Galatasaray'a Eyüpspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle 820 bin TL, Beşiktaş'a Başakşehir maçında yaşananlar nedeniyle 620 bin TL ve Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesinde çıkan olaylar sebebiyle 220 bin TL para cezası verildi.

ORKUN VE OKAY'IN CEZASI BELLİ OLDU

Öte yandan son maçlarda kırmızı kart gören Beşiktaşlı Orkun Kökçü ve Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'ya verilen cezalar da belli oldu.

PFDK, Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü'yü rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 maç, Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu'ya ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maçla cezalandırdı.

PFDK, toplantı sonrası alınan kararları şöyle açıkladı:

Beşiktaş’ın, 13.09.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş -RAMS Başakşehir Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto (Kuzey alt) tribün 107-108-109, Spor Toto (Kuzey üst) tribün 407-408-409, Baba Hakkı (Doğu alt) tribün 115-116, güney alt tribün 121-122, güney üst tribün 423-424-425 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Orkun Kökçü’nün, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 27.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray’ın, 13.09.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 160.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan doğu üst tribün 712 ve doğu alt tribün 316 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 10/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Mustafa Önder’in, müsabakaya akredite edilmemesine rağmen akredite alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Utku Yurtbil’in, müsabakaya akredite edilmemesine rağmen akredite alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, 14.09.2025tarihinde oynanan Fenerbahçe -Trabzonspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Aydınlar Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün C, D, E, Spor Toto Tribün C, D, E, Maraton Üst Tribün F, G, H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,