Pierre-Emerick Aubameyang İstanbul yolunda: Transferde büyük heyecan!

Eyüpspor'da sürpriz bir transfer gündeme geldi. İstanbul ekibi, bonservisi elinde bulunan Pierre-Emerick Aubameyang için devreye girdi.

EYÜPSPOR'DA YILDIZ GOLCÜ TRANSFERİ

Süper Lig'de geçen sezon iyi bir performans gösteren Eyüpspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Halihazırda geçtiğimiz günlerde birkaç takviye yapan Eyüpspor, şimdi de Pierre-Emerick Aubameyang'a imza attırmak istiyor.

BÜYÜK KARİYER

Monaco, Lille, Marsilya, Borussia Dortmund ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen Pierre Emercik Aubameyang; son olarak ise Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'da oynamıştı.