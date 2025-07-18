Pierre-Emerick Aubameyang İstanbul yolunda: Transferde büyük heyecan!

İstanbul
Eyüpspor'da sürpriz bir transfer gündeme geldi. İstanbul ekibi, bonservisi elinde bulunan Pierre-Emerick Aubameyang için devreye girdi.
Süper Lig'de geçen sezon iyi bir performans gösteren Eyüpspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Halihazırda geçtiğimiz günlerde birkaç takviye yapan Eyüpspor, şimdi de Pierre-Emerick Aubameyang'a imza attırmak istiyor.
Monaco, Lille, Marsilya, Borussia Dortmund ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen Pierre Emercik Aubameyang; son olarak ise Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'da oynamıştı.