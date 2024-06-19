Podolski ve Metin Dağ’ın ortak olduğu Mangal Döner, Euro 2024 taraftarlarının gözdesi oldu

19 Haziran 2024 11:36 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 11:38

Almanya'da döner zinciri kuran Lucas Podolski ile Metin Dağ'ın Mangal Döner’i taraftarların gözdesi oldu.

Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, Türk ortağı Metin Dağ ile Almanya çapında oluşturdukları "Mangal Döner" zinciriyle dünyaya açıldı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, Almanya'da kurduğu döner zincirinden büyük bir kazanç elde ediyor.

40'a yakın şube açan Podolski'nin Mangal Döner’i Euro 2024 için Almanya’ya akın eden her ülkeden taraftarın gözdesi oldu.

20’den fazla şehirde şubesi olan Mangal Döner’in önünde taraftarlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

PODOLSKI 40'A YAKIN DÖNERCİ ŞUBESİ AÇTI

Ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Alman futbolcu, iş hayatıyla da gündemde.

40'a yakın dönerci şubesi açan Podolski, kurduğu zincirle servetine servet kattı.

Lukas Podolski'nin döner atılımıyla birlikte Mangal Döner, ilk olarak 2018’de Köln’de açıldı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Mangal Döner'in bugün Almanya’da 20’nin üzerinde şehirde şubeleri bulunuyor.

Şubelerde döner dışında lahmacun da gözde ürünler arasında yer alıyor.

Franchise da veren ortakların dönerleri Almanya’daki market zincirlerinde satılıyor. Kendi markalarıyla ayranları, cipsleri ve sosları da bulunuyor.

MANGAL DÖNER EURO 2024'ÜN GÖZDESİ OLDU

Ünlü Alman futbolcu Lucas Podolski ve Metin Dağ'ın ortak olduğu Mangal Döner, Euro 2024 için Almanya'ya akın eden her ülkeden taraftarın gözdesi oldu.

20'den fazla şehirde 40'a yaklaşan şubesi olan Mangal Döner'in önünde taraftarlar uzun kuyruklar oluşturuyor.

Havaalanı dahil şehrin her yerinde rastlanan Mangal Döner’in önünde şampiyona için gelen taraftarlar sıra oluşturdu.

PODOLSKİ'NİN BODRUM TATİLİ DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabında Bodrum tatilinden kareler paylaşan ünlü futbolcu Podolski haziran başında da Antalya’da tatil yapmıştı.