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 | Burak Ayaydın

Porto'dan taraftarlara büyük sürpriz: Transferi ilk kez stadyumda öğrendiler!

Porto'dan şaşırtan bir Luuk De Jong hamlesi geldi. Mavi beyazlılar, Luuk De Jong transferini kimseye duyurmadan gerçekleştirdi ve ilk kez stadyumdaki tanıtımda açıkladı.

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Porto'dan taraftarlara büyük sürpriz: Transferi ilk kez stadyumda öğrendiler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 21:11

taraftarları büyük bir şaşkınlık yaşadı. Takımın yeni sezon tanıtımı için stadyuma gelen taraftarlar, bir anda Luuk De Jong'u Porto formasıyla gördüler.

Porto'dan taraftarlara büyük sürpriz: Transferi ilk kez stadyumda öğrendiler!

PORTO LUUK DE JONG'U TRANSFER ETTİ

Luuk De Jong'u kadrosuna katan Porto; daha önce kulübün resmi hesaplarından duyurulmayan ve basına haber olarak düşmeyen transferi, stadyumda düzenlediği yeni sezon tanıtımında açıkladı.

Porto'dan taraftarlara büyük sürpriz: Transferi ilk kez stadyumda öğrendiler!

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DA GELDİ

Taraftarları şaşırtan , 'Kabul edin, bunu beklemiyordunuz' başlığıyla da sosyal medyadan duyuruldu.

https://x.com/FCPorto/status/1952051137428746434

Sıkça Sorulan Sorular

PORTO'DA HEDEF NEDİR?
Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'un şampiyon olmasını engelleyemeyen Portekiz devi, lig şampiyonluğu için hazırlanıyor.
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ETİKETLER
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#porto
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#Luuk De Jong
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#Şaşkınlık
#Spor
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