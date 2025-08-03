Porto'dan taraftarlara büyük sürpriz: Transferi ilk kez stadyumda öğrendiler!

Porto taraftarları büyük bir şaşkınlık yaşadı. Takımın yeni sezon tanıtımı için stadyuma gelen taraftarlar, bir anda Luuk De Jong'u Porto formasıyla gördüler.

PORTO LUUK DE JONG'U TRANSFER ETTİ

Luuk De Jong'u kadrosuna katan Porto; daha önce kulübün resmi hesaplarından duyurulmayan ve basına haber olarak düşmeyen transferi, stadyumda düzenlediği yeni sezon tanıtımında açıkladı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DA GELDİ

Taraftarları şaşırtan transfer, 'Kabul edin, bunu beklemiyordunuz' başlığıyla da sosyal medyadan duyuruldu.

https://x.com/FCPorto/status/1952051137428746434