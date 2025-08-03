Porto'dan taraftarlara büyük sürpriz: Transferi ilk kez stadyumda öğrendiler!

İstanbul
Porto taraftarları büyük bir şaşkınlık yaşadı. Takımın yeni sezon tanıtımı için stadyuma gelen taraftarlar, bir anda Luuk De Jong'u Porto formasıyla gördüler.
Luuk De Jong'u kadrosuna katan Porto; daha önce kulübün resmi hesaplarından duyurulmayan ve basına haber olarak düşmeyen transferi, stadyumda düzenlediği yeni sezon tanıtımında açıkladı.
Taraftarları şaşırtan transfer, 'Kabul edin, bunu beklemiyordunuz' başlığıyla da sosyal medyadan duyuruldu.
https://x.com/FCPorto/status/1952051137428746434