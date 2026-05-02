SON DAKİKA!
Premier Lig'e yükselen ikinci takım Ipswich Town oldu

İngiltere Championship'te sezonu ikinci sırada tamamlayan Ipswich Town, doğrudan Premier Lig'e yükseldi.

Premier Lig'e yükselen ikinci takım Ipswich Town oldu
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 17:28

Ligin son haftasında sahasında ağırladığı Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup eden Ipswich Town, 84 puanla sezonu ikinci sırada bitirdi ve 95 puana sahip lider Coventry City'nin ardından doğrudan biletini aldı.

Ipswich Town, ligi ikinci sırada bitirerek doğrudan Premier Lig'e yükselirken, Hull City ise play-off'ta mücadele edecek.
Ipswich Town, ligin son haftasında Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup ederek 84 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı.
Coventry City 95 puanla lider olarak doğrudan Premier Lig'e yükseldi.
Geçen sezon Premier Lig'den küme düşen Ipswich Town, yeniden Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.
Hull City, son haftada Norwich City'yi 2-1 mağlup ederek sezonu 73 puanla 6. sırada tamamladı.
Hull City, play-off yarı finalinde Millwall ile karşılaşacak.
Play-off yarı final maçları 8-9 ve 11-12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Premier Lig'e 2023-24 sezonunda yükselen ancak geçen sezon 19. olarak küme düşen Ipswich Town, yeniden Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

- Hull City, play-off oynayacak

Türk iş insanı 'nın sahibi olduğu , son hafta sahasında karşılaştığı Norwich City'yi 2-1 mağlup etti.

Sezonu 73 puanla 6. sırada tamamlayan Hull City, Premier Lig'e çıkacak 3. takımın belli olacağı 'ta mücadele edecek.

Hull City, iki ayaklı play-off yarı finalinde 3. sıradaki Millwall ile eşleşti. Diğer eşleşme ise 4 ve 5. sıralarda yer alan Southampton ve Middlesbrough arasında gerçekleşti.

Play-off'ta yarı final maçları 8-9 ve 11-12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Yarı final eşleşmelerini kazanan takımlar, Wembley Stadı'ndaki final maçında, 23 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

