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Editor
 | Burak Ayaydın

Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu!

Premier Lig'e çıkacak takımı belirleyecek olan play off süreci tamamlandı. An itibarıyla İngiltere Championship'te, Leeds United ve Burnley'in ardından Premier Lig'e yükselen üçüncü takım da belli oldu.

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Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 20:27
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 20:35

Premier Lig'e çıkma yolundaki son maçta, Sheffield United ile Sunderland karşı karşıya geldi. Burnley ve Leeds United'ın ardından Premier Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı finalde Sheffield United, 25. dakikada Tyrese Campell'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi önde tamamladı.

https://x.com/SunderlandAFC/status/1926310160416268561

SUNDERLAND GERİ DÖNDÜ

Maçın ilk yarısı Sheffield United'ın üstünlüğüyle geçilirken 76'da Eliezer Mayenda, Sunderland adına beraberliği sağladı. Karşılaşmanın son anlarına 1-1'lik eşitlikle girilirken Sunderland, 90+5'te Tom Watson'la üstünlük golünü buldu. Kalan dakikalarda skor değişmezken maçı 2-1 kazanan Sunderland, Premier Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

https://x.com/SunderlandAFC/status/1926323977229607267

PREMIER LIG'DEN KÜME DÜŞENLER

Leeds United, Burnley ve Sunderland Premier Lig'e yükselirken; Leicester, Ipswich ve Southampton küme düştü.

https://x.com/SunderlandAFC/status/1926309640045805745

Sıkça Sorulan Sorular

PREMIER LIG'DE ŞAMPİYON KİM OLMUŞTU?
Liverpool, başarılı performansıyla İngiltere'de mutlu sona ulaşmıştı.
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ETİKETLER
#Spor
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#İtalya
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#Sunderland
#Spor
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