13°
Spor
 Murat Makas

Rafa Silva tarafından Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a cevap! Yazılı 21 maddede transfer teklifi detayı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva'nın menajerlik şirketi Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'a cevap verdi. Yazılı 21 maddelik cevapta transfer tekliflerinden bahsedildi. Rafa Silva'nın menajerlik şirketi Beşiktaş'ın talep ettiği bonservis bedeline de değindi. İşte detaylar...

15.11.2025
23:08
15.11.2025
23:11

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sonrası Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın ortak açıklama yaptı. Açıklamalarda Rafa Silva'nın teknik heyetle konuşmadığı ve ayrılmak istediği vurgulandı. Rafa Silva'nın menajerlik şirketi, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'a yazılı cevap verdi.

Rafa Silva tarafından Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a cevap! Yazılı 21 maddede transfer teklifi detayı

RAFA SILVA'NIN MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMALAR

Şirket 21 maddelik açıklama yayınladı. İşte o açıklamalar:

"1. Beşiktaş’ın mevcut durumu nedeniyle Rafa Silva gerçekten memnun değildir ve kabul ettiği projeye dair kendisine verilen beklentilerin karşılanmaması sebebiyle derinden hayal kırıklığı yaşamaktadır.

2. Kulüpte artan istikrarsızlık — yönetim değişiklikleri ve teknik direktör değişiklikleri — sonuçların kötü olmasına rağmen her zaman örnek bir profesyonel olan futbolcunun hayal kırıklığını artırmıştır. Bu durum, taraftarların kendisine gösterdiği büyük sevgiyle de doğrulanmaktadır.

Rafa Silva tarafından Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a cevap! Yazılı 21 maddede transfer teklifi detayı

3. Rafa Silva’nın Beşiktaş’ı tercih etme kararı tamamen kendisine aittir. Diğer Türk kulüplerinden ve açıkça bilindiği üzere Suudi Arabistan, Katar ve bazı büyük Avrupa liglerinden de teklifleri vardı. Ancak Beşiktaş’ın projesine ve verilen sözlere inanarak burayı seçti.

4. Fakat gerçekler, oyuncuya sunulan projeyle örtüşmedi. Her şey 2024 Süper Kupa zaferiyle iyi başladı, ancak kısa süre sonra Rafa’nın Beşiktaş’ı seçmesinde belirleyici olan şartlardan ciddi sapmalar oldu.

5. Rafa için mesele asla finansal olmadı — öyle olsaydı Beşiktaş’ı seçmezdi."

"6. Oyuncu, Başkan Serdal Adalı’nın söylediği “João Mário gittikten sonra kimseyle konuşmadığı ve takım arkadaşlarından çok köpeğiyle vakit geçirdiği” yönündeki sözlerden olumsuz etkilenmiştir.

7. Rafa, taraftarların kendisine gösterdiği desteğe minnettardır ve bunun hâlâ sürdüğünü belirtir. Basın toplantısında dile getirilenlerin aksine Rafa hiçbir zaman kendisini kimsenin üzerinde görmemiştir ve kulübe her koşulda saygı göstermiştir — antrenmanlarda, kamplarda ve maçlarda. Bu tutum, temsil ettiği tüm kulüplerde aynıdır.

Rafa Silva tarafından Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a cevap! Yazılı 21 maddede transfer teklifi detayı

8. Mevcut koşullarda görevini eskisi gibi yerine getiremediğini hissederek ekim ayında kulübe ayrılmak istediğini bildirmiştir. Bu süreçte her iki tarafı da koruyacak adil bir çözüm talep etmiştir.

9. Oyuncu, başkan, futbol direktörü ve menajerinin bulunduğu toplantıda, “yaşadığı durumu sürdürmek yerine kariyeri bitirmenin daha iyi olup olmayacağını” bir anlık sitem olarak dile getirmiştir. Ancak bu sadece bir serzenişti. Rafa’nın kariyere devam edeceği aynı toplantı içinde netleştirilmiştir.

10. Oyuncu, kendisine duyulan taraftar sevgisinin farkındadır ve bu nedenle Türkiye’de Beşiktaş dışında başka bir kulübü asla temsil etmeyeceğini garanti eder."

11. Rafa Silva veya ajansı tarafından hiçbir tehditte bulunulmamıştır. Bu tür iddialar tamamen yanlıştır. Bu, oyuncunun karakterine de ajansın duruşuna da uygun değildir.

12. Beşiktaş’a bonservissiz imza atan Rafa, kulüp ayrılığı kabul ettiği takdirde sözleşmede hak ettiği tüm ücretlerden vazgeçmeye hazır olduğunu söylemiştir.

13. Sözleşme yürürlükte olduğundan, ayrılığın gerçekleşmesi için hem oyuncunun hem de kulübün anlaşması gereklidir. Amaç, kimsenin zarar görmeyeceği bir çözüm bulmaktır.

14. Beşiktaş, bonservissiz aldığı, 32 yaşında ve sözleşmesinin bitimine 1,5 yıl kalan bir oyuncu için 15 milyon euro talep ettiğini belirtmiştir.

15. Menajer João Araújo ile futbol direktörü (Tugkan Keçecioğlu) arasında geçen görüşmelerde her zaman saygı ve anlayış olduğunu ifade eder."

Rafa Silva tarafından Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a cevap! Yazılı 21 maddede transfer teklifi detayı

16. Bir menajer olarak görevinin, tüm tarafları memnun edecek çözümler üretmek olduğunu, ancak önceliğinin her zaman müşterilerini — bu durumda uzun yıllardır arkadaşı olan Rafa Silva’yı — korumak olduğunu belirtir.

17. Son günlerde basına yansıyan birçok yanlış iddia, oyuncuyu kamuoyu baskısıyla açıklama yapmaya zorlamak amacı taşımaktadır. Rafa’yı tanıyanlar, böyle bir yola başvurmayacağını bilir. Gülmediği, konuşmadığı, gol sevinci yapmadığı gibi iddiaların hepsi gerçek dışıdır; kamuya açık fotoğraflarla kolayca çürütülebilir.

18. Bu noktada önemli olan, herkes için doğru olan çözümün bulunmasıdır. Gerçekler: Rafa kariyerini sonlandırmayacak, sözleşme devam ettiği sürece başka teklif duymayacak ve kulübü son güne kadar saygıyla temsil edecektir.

19. Onsoccer ve Rafa, tüm bu sürece gereken saygıyla yaklaşarak sağduyulu bir çözüm talep etmektedir. Hiçbir zaman ve hiçbir şartta tehdit veya şantajda bulunulmamıştır.

20. Oyuncu, sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece profesyonel olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye hazırdır.

21. Rafa Silva, Beşiktaş taraftarlarını çok seviyor ve ne olursa olsun bu duygusu, ortaya atılan tüm yalanlara rağmen değişmeyecektir."

