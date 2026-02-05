Raheem Sterling geliyor mu? Samsunspor'dan transfer açıklaması

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Elayis Tavsan’ın Türk statüsüne geçtiğini söyleyen Suat Çakır, uluslararası arenada da yankı bulan Raheem Sterling transferiyle ilgili son durumu paylaştı.

"RAHEEM STERLİNG TRANSFERİ OLUMSUZ SONUÇLANDI"

Suat Çakır, "Raheem Sterling transferiyle ilgili yol alındı. Yani anlaşmaya doğru gidilirken daha sonra futbolcunun Türkiye'ye gelmek istememesi yüzünden transfer bozuldu. Başkanımız Yüksel Yıldırım bununla ilgili fedakarlıkta yapıyordu. Ama maalesef olmadı. Transferin sezonunun bitmesine 1 gün kaldı, hocamızın istediği yere takviye yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"UEFA LİSTESİNE 4 YENİ İSİM EKLEYECEĞİZ"

UEFA Konferans Lig'inde kadroya 4 yeni isim ekleyeceklerini dile getiren Çakır, "UEFA listesine İrfan Can Eribayat, Cherif Ndiaye ve Jaures Assoumou isimlerini ekleteceğiz. Genç statüsünden de Enes Albak'ı ekleyeceğiz. İnşallah Konferans Lig'inde bize katkı verecekler diye düşünüyorum. Ayrıca sakat oyuncularımızdan Emre Kılınç ve Afonso Sousa koşulara başladı. İnşallah en kısa zamanda takım çalışmalarına katılacak. Tanguy Coulibaly de salonda çalışıyor. Mart ayı başından itibaren tüm oyuncularımız hazır hale gelecektir" şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR DOSTUMUZ VE EZELİ RAKİBİMİZ"

Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacaklarını da belirten Çakır, "Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile karşılaşacağız. Tabii bizim için önemli bir maç. Herkes için, taraftarımız için. Trabzonspor dostumuz ve ezeli rakibimiz. Bu maçın hazıklıkları gayet güzel gidiyor. İnşallah geçen sene burada Trabzonspor'u nasıl yendikse bu hafta da galibiyet alarak ilk 5 hedefinde devam etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.