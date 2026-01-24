Samsunspor ve Kocaelispor puanları paylaştı!

Trendyol Süper Lig'de, Samsunspor ve Kocaelispor 0-0 berabere kaldı. Zaman zaman temponun yükseldiği mücadelede hiç gol olmazken; müsabaka sonrasında Samsunspor 27, Kocaelispor ise 24 puana yükseldi. Ayrıca da Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'deki galibiyet hasretini bir hafta daha uzatmış oldu.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yigit Arslan, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Celil Yüksel (Dk. 46 Ntcham), Makoumbou, Elayis Tavşan (Dk. 68 Mendes), Yalçın Kayan, Assoumou (Dk. 74 Tahsin Bülbül), Marius Mouandilmadji (Dk.68 Ndiaye).

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Djiksteel, Balogh, Haidara, Tayfur Bingöl (Dk. 68 Samet Yalçın), Linetty (Dk. 46 Rivas), Agyei (Dk. 79 Can Keleş), Keita, Show, Petkovic (Dk. 88 Serdar Dursun).

Sarı kartlar: Dk. 62 Show, Dk. 64 Tayfun Bingöl (Kocaelispor), Dk. 71 Yalçın Kayan (Samsunspor).