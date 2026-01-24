Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Güler için Alvaro Arbeloa'dan son karar!

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Marca'nın haberine göre Arda Güler hakkındaki nihai kararını verdi. Esasen ise İspanyol antrenör, milli yıldız için olumlu bir tavır takındı.

Arda Güler için Alvaro Arbeloa'dan son karar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 19:07

Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği şekillendi. İspanyol devinde Xabi Alonso'dan görevi devralan Alvaro Arbeloa, Arda Güler için 'kalmalı' dedi.

Arda Güler için Alvaro Arbeloa'dan son karar!

ARDA GÜLER'E ÖZEL PLAN

İspanya basını, Arda Güler'in Real Madrid için daha da kilit bir rol alacağını ve oyunu kuracak kişi olarak konumlanacağını belirtti! Ayrıca da haberde Alvaro Arbeloa'nın, Arda Güler'in son maçlardaki performansından da özellikle çok memnun olduğu ifade edildi.

Arda Güler için Alvaro Arbeloa'dan son karar!

ARDA GÜLER'E AVRUPA'DAN ÖNEMLİ TALİPLER VARDI

Arda Güler için Arsenal ve Manchester City gibi ekiplerin takipte olduğu dönemde, İspanyol devi an itibarıyla sürpriz bir transferin önünü kapatmış oldu.

Arda Güler için Alvaro Arbeloa'dan son karar!

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Real Madrid ile bu sezon 31 maça çıkan Arda Güler, 1879 dakika süre almış ve 3 gol ile 11 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Arda Güler için Alvaro Arbeloa'dan son karar!

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER İÇİN HANGİ RAKAMLAR GÜNDEMDEYDİ?
Arsenal'in, yıldız orta sahayı 90 milyon Euro bedelle transfer edebileceği iddia ediliyordu.
