Arda Güler için Alvaro Arbeloa'dan son karar!

Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği şekillendi. İspanyol devinde Xabi Alonso'dan görevi devralan Alvaro Arbeloa, Arda Güler için 'kalmalı' dedi.

ARDA GÜLER'E ÖZEL PLAN

İspanya basını, Arda Güler'in Real Madrid için daha da kilit bir rol alacağını ve oyunu kuracak kişi olarak konumlanacağını belirtti! Ayrıca da haberde Alvaro Arbeloa'nın, Arda Güler'in son maçlardaki performansından da özellikle çok memnun olduğu ifade edildi.

ARDA GÜLER'E AVRUPA'DAN ÖNEMLİ TALİPLER VARDI

Arda Güler için Arsenal ve Manchester City gibi ekiplerin takipte olduğu dönemde, İspanyol devi an itibarıyla sürpriz bir transferin önünü kapatmış oldu.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Real Madrid ile bu sezon 31 maça çıkan Arda Güler, 1879 dakika süre almış ve 3 gol ile 11 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.