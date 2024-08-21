Rahmi Koç'un saati gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

21 Ağustos 2024 17:13 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 17:21

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın 21.30’da Thun Arena’da Lugano ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki Lugano maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla İsviçre’nin Thun kentine gitti. İsviçre'ye gidecek olan Beşiktaş takımını yolcu etmek için, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Divan Kurulu Üyesi Fiba Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin havalimanında bulundu.

Beşiktaş kafilesini yolcu eden Rahmi Koç'un kolundaki saat ise sosyal medyada gündem oldu.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un kolundaki saatin 3 bin 250 TL olduğu öğrenildi.

İsviçreli saat markası swatch'ın saatini kullanan Koç'un fotoğrafları binlerce beğeni aldı.

Yüzlerce yorum yapılan fotoğraflarda; 'Rahmi Koç gibi zengin bir iş insanının 3 bin TL'lik saat takmasına çok şaşırdık', 'Saat Rahmi Bey'e çok yakışmış', 'O kadar zengin ama mütevazi yaşıyor' gibi ifadeler yer aldı.