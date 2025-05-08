RAMS Başakşehir, Avrupa hedefi için Fenerbahçe maçında hata yapmak istemiyor

RAMS Başakşehir, Avrupa Hedefi İçin Fenerbahçe Maçında Hata Yapmak İstemiyor

Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda kritik bir mücadeleye çıkacak olan turuncu-lacivertliler, ligde geride kalan 32 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 51 puan topladı ve beşinci sırada yer alıyor. 2014 yılında Süper Lig'e yeni ismiyle adım atan Başakşehir, geride kalan 10 sezonda 8 kez Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdi. Sezonu ilk 4 içinde tamamlaması halinde doğrudan Avrupa bileti alacak olan Boz Baykuşlar, Fenerbahçe karşısında üç puan hedefliyor.

Fenerbahçe’ye Karşı İç Sahada Eşitlik Arayışı

Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile bugüne dek oynadığı 10 Süper Lig karşılaşmasının 4’ünden galibiyetle ayrıldı. Diğer maçlarda 5 kez yenilen turuncu-lacivertliler, 1 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu kez kendi evlerinde Fenerbahçe karşısında kazanarak galibiyet sayılarını eşitlemeyi amaçlıyorlar.

Çağdaş Atan, Fenerbahçe’ye Karşı İlk Zaferini Arıyor

Teknik direktör Çağdaş Atan, kariyeri boyunca Fenerbahçe ile 8 kez karşı karşıya geldi ancak henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir’in başında çıktığı bu karşılaşmalarda 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. 45 yaşındaki teknik adam, güçlü rakibine karşı bu kez ilk kez kazanmayı hedefliyor.

İç Sahada Üçleme Peşinde

Başakşehir, bu sezon sahasında oynadığı 16 lig maçında 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligde iç saha performansına göre 8. sırada yer alan ekip, 2024-2025 sezonunda evinde henüz art arda 3 maç kazanamadı. Son iki iç saha maçında Konyaspor’u 1-0 ve Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup eden Başakşehir, Fenerbahçe’yi de yenerek bu sezon ilk kez üst üste üç iç saha zaferi yaşamak istiyor.

Piatek, Gol Krallığında Zirve Takibinde

Başakşehir’in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, bu sezon Süper Lig’de attığı 21 golle dikkat çekiyor. 29 yaşındaki golcü, 24 golle zirvede yer alan Galatasaraylı Victor Osimhen’in ardından ikinci sırada bulunuyor. Piatek’i 19 gollü Simon Banza ve 16 gol atan Yusuf En-Nesyri izliyor.

Kart Sınırındaki İsimler ve Eksikler

Fenerbahçe karşısında Başakşehir’de beş oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Deniz Türüç, Muhammed Şengezer, Philippe Keny, Hamza Güreler ve Ousseynou Ba bu mücadelede sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı süren Ousseynou Ba’nın durumu ise maç günü netleşecek.