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Real Betis Antony'i kadrosuna kattı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 22:43 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 22:46
Real Betis Antony&#039;i kadrosuna kattı!

Real Betis, Premier Lig devi Manchester United'ın Brezilyalı sambacısı Antony'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

LaLiga takımı Real Betis​, Premier Lig devi Manchester United​ forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Antony​ Matheus dos Santos için uzun süredir devam eden transfer​ görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.

Antony'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak takımda forma giyeceği belirtildi.

Brezilyalı futbolcu bu sezon Manchester United ile 14 maça çıkarken 1 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Anthony, Manchester United'ın elinde kaldı

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Kaynak: tgrthaber.com
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