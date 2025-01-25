Real Betis Antony'i kadrosuna kattı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 22:43 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 22:46
Real Betis, Premier Lig devi Manchester United'ın Brezilyalı sambacısı Antony'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
LaLiga takımı Real Betis, Premier Lig devi Manchester United forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Antony Matheus dos Santos için uzun süredir devam eden transfer görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.
Antony'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak takımda forma giyeceği belirtildi.
Brezilyalı futbolcu bu sezon Manchester United ile 14 maça çıkarken 1 gol kaydetme başarısı gösterdi.
Kaynak: tgrthaber.com