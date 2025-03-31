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 | Eyüp Ensar Yeşil

Real Madrid Ancelotti sonrası listeyi hazırlıyor! Gündemde Jürgen Klopp var

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin geleceği belirsizlikte kalırken Jürgen Klopp'un yerine geçebileceği iddia edildi.

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Real Madrid Ancelotti sonrası listeyi hazırlıyor! Gündemde Jürgen Klopp var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 21:36

Son olarak Liverpool'da teknik direktörlük görevini yürüten ve ardından aldığı kararla futboldan uzaklaşan Alman teknik adam Jürgen Klopp futbola geri dönebilir.

LaLiga devi Real Madrid'te inişli çıkışlı performans gösteren tecrübeli teknik adam Carlo Ancelotti'nin geleceği tarışılmaya başlandı. TBR Football'da yer alan habere göre Jürgen Klopp'un yeniden teknik direktörlüğe dönebileceği iddia edildi.

Jürgen Klopp'un Hayatı | Yalı Spor Blog

SÜRPRİZ KLOPP İDDİASI

Haberde ayrıca, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin geleceği belirsizliğini korurken, olası bir ayrılık halinde Jürgen Klopp'un düşünüldüğü belirtildi.

Madrid'in ilk tercihi Bayer Leverkusen teknik direktörü ve eski kulübün eski futbolcusu Xabi Alonso olsa da, Klopp sürpriz bir aday olarak gündemdeki yerini koruyor.

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