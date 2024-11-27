Real Madrid, Arda Güler kararını duyurdu! Ancelotti yönetimle masada

27 Kasım 2024 11:52 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 13:45

Leganes maçındaki performansıyla göz dolduran milli yıldız Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin fazla forma şansı vermediği Arda Güler için yönetimle bir araya geldiği iddia edildi. İspanyol basını Real Madrid'in kararını duyurdu.

Real Madrid​'de az süre alan ancak son Leganes maçındaki performansıyla dikkatleri yeniden üzerine çeken Arda Güler​ ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Milli yıldıza az forma veren teknik direktör Carlo Ancelotti​ yönetimle görüştü. İspanyol basınının Arda Güler iddiası dikkat çekti.

ARDA GÜLER, LEGANES MAÇINA DAMGA VURDU

İspanyol basınından Marca, Real Madrid'in La Liga'da oynadığı Leganes maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 75 dakikalık performansıyla beğeni toplayan 19 yaşındaki milli yıldız ile ilgili bir yazı yayınladı.

Yazıda, Carlo Ancelotti'nin milli futbolcu ile ilgili son haftalarda düşüncesinin pozitif yönde değiştiği kaydedildi ve "10 aylık aranın ardından olgunlaşan Arda Güler, Ancelotti'nin fikrini değiştirdi. Real Madrid yönetimi da bu doğrultuda flaş bir karar aldı" ifadeleri kullanıldı.

REAL MADRİD KARARINI VERDİ

Real Madrid yönetiminin, Arda'nın yeteneğinin farkında olduğunun belirtildiği yazıda ayrıca, genç yeteneğin bu sezon takım için önemli bir oyuncu olacağını düşündüğü ve gelecek tekliflerin değerlendirilmemesi yönünde karar aldığı belirtildi.

Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 13 maçta 382 dakika sahada kaldı.