Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Real Madrid elendi, Arda Güler tarih yazdı! Bir gecede 5 rekor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'e 4-3 yenilerek elenen Real Madrid'de yıldız oyuncu Arda Güler attığı 2 golle damga vurdu. Milli oyuncumuz Arda Güler gece 5 rekora birden imza attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 10:06

UEFA çeyrek final rövanş maçında , 'i 4-3 yendi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz maça damga vurdu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Real Madrid'i 4-3 yenerek yarı finale yükselirken, Real Madrid'in milli oyuncusu Arda Güler attığı gollerle öne çıksa da maç sonunda kırmızı kart gördü.
Arda Güler, maçın 35. saniyesinde attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun en erken golünü, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü ve Bayern Münih'e atılan en erken golü kaydetti.
Arda Güler, ayrıca serbest vuruştan bir gol daha bularak Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid formasıyla frikik golü atan en genç oyuncu ve eleme turlarında bir maçta 2 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.
Maç sonunda hakem Slavko Vincic'e itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Arda Güler, aynı hakemin geçen yıl Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönettiği belirtildi.
Bayern Münih, 89. dakikada Luis Diaz ve 90+4'te Michael Olise'nin golleriyle maçı 4-3 kazanarak yarı finale kaldı.
Arda Güler, henüz 35. saniyede Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in uzaklaştırmaya çalıştırdığı topa gelişine çok güzel vurdu ve yaklaşık 40 metreden golü buldu. Ayrıca Arda Güler firikik golüyle seyircileri mest etti. Arda, maçın bitiminin ardından hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

ARDA GÜLER'DEN BEŞ REKOR GELDİ

Arda gecede beş rekora birden imza attı ama Madrid elendi. Maça hızlı başlayan Real Madrid, 35. saniyede milli oyuncu Arda'nın golüyle öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Real Madrid, 29. dakikada Arda'nın serbest vuruştan attığı golle ikinci golü buldu.

Real Madrid'in 10 kişi kalmasının ardından maçta kontrolü alan Alman ekibi, 89. dakikada Luis Diaz ve 90+4'de Michael Olise'nin golleriyle rakibini 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

ARDA'NIN KIRDIĞI REKORLAR

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon atılan en erken gol.

Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid’in attığı en erken gol. (35. saniye)

Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih’e atılan en erken gol.

Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid formasıyla frikik golü atan en genç oyuncu.

Şampiyonlar Ligi’nde eleme turlarında bir maçta 2 gol atan ilk Türk futbolcu.

KART GÖSTEREN HAKEM TANIDIK

Karşılaşmanın bitiminin ardından hakem Slavko Vincic, itirazlarını sürdüren Arda Güler'e de kırmızı kart gösterdi. Vincic, geçen yıl Süper Lig'de 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalmıştı.

#Futbol
#şampiyonlar ligi
#bayern münih
#real madrid
#arda güler
#Rekorlar
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.