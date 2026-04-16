UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Real Madrid'i 4-3 yendi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler maça damga vurdu.

HABERİN ÖZETİ Real Madrid elendi, Arda Güler tarih yazdı! Bir gecede 5 rekor UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Real Madrid'i 4-3 yenerek yarı finale yükselirken, Real Madrid'in milli oyuncusu Arda Güler attığı gollerle öne çıksa da maç sonunda kırmızı kart gördü. Arda Güler, maçın 35. saniyesinde attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun en erken golünü, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü ve Bayern Münih'e atılan en erken golü kaydetti. Arda Güler, ayrıca serbest vuruştan bir gol daha bularak Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid formasıyla frikik golü atan en genç oyuncu ve eleme turlarında bir maçta 2 gol atan ilk Türk futbolcu oldu. Maç sonunda hakem Slavko Vincic'e itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Arda Güler, aynı hakemin geçen yıl Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönettiği belirtildi. Bayern Münih, 89. dakikada Luis Diaz ve 90+4'te Michael Olise'nin golleriyle maçı 4-3 kazanarak yarı finale kaldı.

Arda Güler, henüz 35. saniyede Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in uzaklaştırmaya çalıştırdığı topa gelişine çok güzel vurdu ve yaklaşık 40 metreden golü buldu. Ayrıca Arda Güler firikik golüyle seyircileri mest etti. Arda, maçın bitiminin ardından hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

ARDA GÜLER'DEN BEŞ REKOR GELDİ

Arda gecede beş rekora birden imza attı ama Madrid elendi. Maça hızlı başlayan Real Madrid, 35. saniyede milli oyuncu Arda'nın golüyle öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Real Madrid, 29. dakikada Arda'nın serbest vuruştan attığı golle ikinci golü buldu.

Real Madrid'in 10 kişi kalmasının ardından maçta kontrolü alan Alman ekibi, 89. dakikada Luis Diaz ve 90+4'de Michael Olise'nin golleriyle rakibini 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

ARDA'NIN KIRDIĞI REKORLAR

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon atılan en erken gol.



Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid’in attığı en erken gol. (35. saniye)



Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih’e atılan en erken gol.



Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid formasıyla frikik golü atan en genç oyuncu.



Şampiyonlar Ligi’nde eleme turlarında bir maçta 2 gol atan ilk Türk futbolcu.

KART GÖSTEREN HAKEM TANIDIK

Karşılaşmanın bitiminin ardından hakem Slavko Vincic, itirazlarını sürdüren Arda Güler'e de kırmızı kart gösterdi. Vincic, geçen yıl Süper Lig'de 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalmıştı.