Real Madrid elendi, Arda Güler tarih yazdı! Bir gecede 5 rekor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Real Madrid'i 4-3 yendi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler maça damga vurdu.
Arda Güler, henüz 35. saniyede Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in uzaklaştırmaya çalıştırdığı topa gelişine çok güzel vurdu ve yaklaşık 40 metreden golü buldu. Ayrıca Arda Güler firikik golüyle seyircileri mest etti. Arda, maçın bitiminin ardından hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
Arda gecede beş rekora birden imza attı ama Madrid elendi. Maça hızlı başlayan Real Madrid, 35. saniyede milli oyuncu Arda'nın golüyle öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Real Madrid, 29. dakikada Arda'nın serbest vuruştan attığı golle ikinci golü buldu.
Real Madrid'in 10 kişi kalmasının ardından maçta kontrolü alan Alman ekibi, 89. dakikada Luis Diaz ve 90+4'de Michael Olise'nin golleriyle rakibini 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon atılan en erken gol.
Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid’in attığı en erken gol. (35. saniye)
Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih’e atılan en erken gol.
Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid formasıyla frikik golü atan en genç oyuncu.
Şampiyonlar Ligi’nde eleme turlarında bir maçta 2 gol atan ilk Türk futbolcu.
Karşılaşmanın bitiminin ardından hakem Slavko Vincic, itirazlarını sürdüren Arda Güler'e de kırmızı kart gösterdi. Vincic, geçen yıl Süper Lig'de 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalmıştı.