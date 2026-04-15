SON DAKİKA!
Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Arda Güler'den Bayern Münih'e harika 2 gol! Milli oyuncu ilk yarıda yıldızlaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor. Sonucu merakla beklenen maçta Bayern Münih ile Real Madrid, Almanya'da karşılaşıyor. İspanya'da oynadığı ilk maçı 2-1 kazanmanın avantajıyla oynayan Bayern Münih, sahasındaki rövanş maçında Real Madrid karşısında ilk yarıyı 3-2 yenik durumda kapattı. Maçta ilk yarının yıldızı ise Real Madrid'de 2 gol atan milli futbolcu Arda Güler oldu.

Arda Güler'den Bayern Münih'e harika 2 gol! Milli oyuncu ilk yarıda yıldızlaştı
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 23:02
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Arda Güler'den Bayern Münih'e harika 2 gol! Milli oyuncu ilk yarıda yıldızlaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid'in Bayern Münih'i ağırladığı mücadelede milli futbolcu Arda Güler'in ilk yarıda attığı iki golle öne çıkması haberin ana konusudur.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'i ağırladı.
İlk maçta Bayern Münih, Real Madrid'i 2-1 yenmişti.
Rövanş maçının ilk yarısında Arda Güler attığı iki golle öne çıktı.
Arda Güler, kaleci Neuer'in pas hatasını değerlendirerek 1-0 öne geçiren golü attı.
Arda Güler, 29. dakikada serbest vuruştan attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
İlk yarıyı Real Madrid, Mbappe'nin golüyle 3-2 önde kapattı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi X hesabından Arda Güler ile ilgili bir paylaşım yapıldı.
"Devler Ligi"nde çeyrek finalin dev eşleşmesinde Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Turun ilk maçında iki takım 7 Nisan tarihinde İspanya'da karşı karşıya gelmişti. Real Madrid'in sahası Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Bayern Münih olmuştu. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Diaz ve Kane atarken Real Madrid'in tek golü Mbappe'den gelmişti.

RÖVANŞ MÜCADELESİNDE İLK YARIYA ARDA DAMGA VURDU

Bayern Münih deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından rövanş maçında İspanyol devi Real Madrid'i, Almanya'da ağırlıyor.

Yarı finalde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in (PSG) rakibini belirleyecek mücadelenin ilk yarısını Real Madrid, 3-2 önde kapatmayı başardı. Karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran isim ise milli futbolcumuz Arda Güler oldu.

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda, karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Bayern Münih filelerini havalandırmayı başardı. Kaleci Neuer'in pas hatasında topla buluşan Arda, uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla topu boş kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bayern Münih, karşılaşmanın 6. dakikasında Pavlovic'in attığı golle skora dengeyi getirirken Real Madrid'de Arda Güler, 29. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Ceza sahasına yakın bir bölgede kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu ve takımını bir kez daha öne geçirerek skoru 2-1 yaptı.

Maçın 38. dakikasında Bayern Münih'te Harry Kane skora dengeyi getirirken ilk yarının skorunu belirleyen gol Real Madrid'den geldi. 42. dakikada Fransız yıldızı Mbappe'nin attığı golle Real Madrid, Allianz Arena'da devre arasına 3-2 önde girmeyi başardı.

ARDA'NIN GOLÜ TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Arda Güler'in mücadelenin henüz 35. saniyesinde attığı gol, Şampiyonlar Ligi tarihinde hem Real Madrid'in attığı hem de Bayern Münih'in yediği en erken gol oldu.

Arda Güler, Mesut Özil'i de geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid formasıyla frikik golü atan en genç oyuncu oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ARDA GÜLER PAYLAŞIMI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistleri belirleyecek çeyrek final rövanş maçlarının oynandığı akşama damga vuran Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler ile ilgili Şampiyonlar Ligi'nden de paylaşım geldi.

Şampiyonlar Ligi'nin X'teki resmi hesabından Arda Güler'in fotoğrafı paylaşılarak "Arda Güler." notuna yer verildi.

https://x.com/ChampionsLeague/status/2044499493475754261

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
