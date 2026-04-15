Almanya'nın Stuttgart kentinde toprak zeminde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki Porsche Tennis Grand Prix'inde heyecan sürüyor. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden dünya 79 numarası milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk tur maçında dünya 8 numarası İtalyan Jasmine Paolini ile kozlarını paylaştı.

HABERİN ÖZETİ Zeynep Sönmez kariyerinde ilki başardı! Milli tenisçiden tarihi zafer Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'inde dünya 8 numarası İtalyan Jasmine Paolini'yi yenerek kariyerinde ilk defa dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir tenisçiyi mağlup etti. Zeynep Sönmez, ilk tur maçında Jasmine Paolini'yi 2-0 (6-2, 6-2) yenerek ikinci tura yükseldi. Bu galibiyetle Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir rakibini mağlup etmiş oldu. Zeynep Sönmez, ikinci turda dünya 25 numarası Kanadalı Leylah Fernandez ile karşılaşacak. Zeynep Sönmez daha önce dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan Emma Navarro ile karşılaşmış ancak mağlup olmuştu.

Mücadeleye etkili başlayan taraf Zeynep oldu. İlk sette rakibine şans tanımayan milli raket, seti 6-2 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de etkili oyununu sürdüren Zeynep, seti 6-2, maçı da 2-0 kazanarak adını ikinci tura yazdırmayı başardı.

Milli sporcu, ikinci tur maçında dünya 25 numarası Kanadalı Leylah Fernandez ile karşı karşıya gelecek.

TARİHE GEÇEN GALİBİYET

Zeynep Sönmez, Porsche Tennis Grand Prix'inde Jasmine Paolini'ye karşı aldığı 2-0'lık galibiyetle kariyerinde de bir ilki başardı.

Milli sporcu, bu sonuçla kariyerinde ilk defa dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir tenisçiyi yenme başarısı gösterdi.

Zeynep, kariyerinde ikinci kez dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir rakiple karşı karşıya geldi. Daha önce 2025 Meride Open'da o dönem ilk 10'da yer alan Emma Navarro ile karşılaşan Zeynep, korttan mağlup ayrılmıştı.