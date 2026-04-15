Galatasaray'da 29. haftada iç sahada bırakılan 2 puanın yankıları sürüyor. Taraftarın hem tribünde hem de dijital platformlarda sergilediği tepki, Florya'da değişim rüzgarlarını hızlandırdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kocaelispor beraberliği sonrası 4 yıldızın bileti kesildi! Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak: Icardi, Torreira, Davinson Sanchez... Galatasaray'da 29. haftada iç sahada bırakılan puanların ardından taraftar tepkisi ve gelecek sezonun kadro planlamasında değişim rüzgarları esiyor. Güney Amerika ağırlıklı kadro yapısının sezon sonunda değişebileceği belirtiliyor. Mauro Icardi'ye henüz yeni bir teklif sunulmadığı ve ayrılık ihtimalinin güçlendiği ifade ediliyor. Kolombiyalı Asprilla'nın opsiyon maddesinin kullanılmayacağı öğrenildi. Torreira'nın gelen teklifleri değerlendirmesi ve Sanchez için yüksek meblağlı tekliflere yönetimin sıcak bakması bekleniyor. Takımdaki düşüşün temel nedeninin dört sezondur süregelen metal yorgunluğu ve başarıya doymuşluk olduğu belirtiliyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 26. şampiyonluk kupasını müzeye götürmeyi hedefleyen Aslan, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasında "devrim" niteliğinde kararlar alıyor.

LATİN EKOLÜ DÖNEMİ KAPANIYOR MU?

On yılı aşkın süredir Muslera önderliğinde devam eden ve takımın omurgasını oluşturan Güney Amerika ağırlıklı kadro yapısı, sezon sonunda tarihe karışabilir. Kulislerde konuşulanlara göre yönetim, takımın çehresini tamamen değiştirmeye hazırlanıyor.

ICARDİ VE ASPRİLLA İLE YOL AYRIMI

Sarı-kırmızılı camiada en çok merak edilen konu olan Mauro Icardi cephesinde sıcak gelişmeler var. Haziran ayında sözleşmesi dolacak olan Arjantinli yıldıza henüz yeni bir teklif sunulmaması, ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Öte yandan, beklenen patlamayı yapamayan Kolombiyalı Asprilla'nın da opsiyon maddesinin kullanılmayacağı öğrenildi.

TORREİRA VE SANCHEZ İÇİN KARAR VAKTİ

Şampiyonluk yolunda yaşanan kritik puan kayıpları, vazgeçilmez görülen isimlerin geleceğini de tartışmaya açtı:

Lucas Torreira: Sık sık Güney Amerika’ya dönme arzusunu dile getiren Uruguaylı yıldızın, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.

Davinson Sanchez: Yönetim, Kolombiyalı stoper için kapıyı çalacak yüksek meblağlı tekliflere "evet" demeye sıcak bakıyor.

SORUN: DOYMUŞLUK VE MENTAL YORGUNLUK

Florya'dan sızan bilgiler, takımdaki düşüşün temel nedenini "dört sezondur süregelen oyuncu grubundaki metal yorgunluğu ve başarıya doymuşluk" olarak işaret ediyor. Yönetim, şampiyonluk gelse dahi kadroya taze kan pompalayarak bu durgunluğu aşmayı hedefliyor.

KRİTİK VİRAJ: NİSAN AYI FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın kaderini belirleyecek olan önümüzdeki maç takvimi ise oldukça yoğun:

Tarih Rakip Yer Organizasyon 30. Hafta Gençlerbirliği Ankara (20.00) Süper Lig 22 Nisan Çarşamba Gençlerbirliği İstanbul Türkiye Kupası 26 Nisan Pazar Fenerbahçe İstanbul (20.00) Süper Lig

Cimbom, bu zorlu periyodu kayıpsız atlatarak hem taraftarın gönlünü almayı hem de şampiyonluk yolunda dev bir adım atmayı planlıyor.