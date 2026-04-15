Kocaelispor beraberliği sonrası 4 yıldızın bileti kesildi! Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak: Icardi, Torreira, Davinson Sanchez...

Galatasaray'da 29. haftada iç sahada bırakılan 2 puanın yankıları sürüyor. Taraftarın hem tribünde hem de dijital platformlarda sergilediği tepki, Florya'da değişim rüzgarlarını hızlandırdı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 26. şampiyonluk kupasını müzeye götürmeyi hedefleyen Aslan, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasında "devrim" niteliğinde kararlar alıyor.
On yılı aşkın süredir Muslera önderliğinde devam eden ve takımın omurgasını oluşturan Güney Amerika ağırlıklı kadro yapısı, sezon sonunda tarihe karışabilir. Kulislerde konuşulanlara göre yönetim, takımın çehresini tamamen değiştirmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı camiada en çok merak edilen konu olan Mauro Icardi cephesinde sıcak gelişmeler var. Haziran ayında sözleşmesi dolacak olan Arjantinli yıldıza henüz yeni bir teklif sunulmaması, ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Öte yandan, beklenen patlamayı yapamayan Kolombiyalı Asprilla'nın da opsiyon maddesinin kullanılmayacağı öğrenildi.
Şampiyonluk yolunda yaşanan kritik puan kayıpları, vazgeçilmez görülen isimlerin geleceğini de tartışmaya açtı:
Lucas Torreira: Sık sık Güney Amerika’ya dönme arzusunu dile getiren Uruguaylı yıldızın, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor.
Davinson Sanchez: Yönetim, Kolombiyalı stoper için kapıyı çalacak yüksek meblağlı tekliflere "evet" demeye sıcak bakıyor.
Florya'dan sızan bilgiler, takımdaki düşüşün temel nedenini "dört sezondur süregelen oyuncu grubundaki metal yorgunluğu ve başarıya doymuşluk" olarak işaret ediyor. Yönetim, şampiyonluk gelse dahi kadroya taze kan pompalayarak bu durgunluğu aşmayı hedefliyor.
Galatasaray'ın kaderini belirleyecek olan önümüzdeki maç takvimi ise oldukça yoğun:
|Tarih
|Rakip
|Yer
|Organizasyon
|30. Hafta
|Gençlerbirliği
|Ankara (20.00)
|Süper Lig
|22 Nisan Çarşamba
|Gençlerbirliği
|İstanbul
|Türkiye Kupası
|26 Nisan Pazar
|Fenerbahçe
|İstanbul (20.00)
|Süper Lig
Cimbom, bu zorlu periyodu kayıpsız atlatarak hem taraftarın gönlünü almayı hem de şampiyonluk yolunda dev bir adım atmayı planlıyor.