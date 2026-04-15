Beşiktaş'ta forvet hattına tanıdık isim! Oh'un partneri bulundu: 'Kara Kartal' Dünya Kupası öncesi transferi bitirmek istiyor

Yeni sezon öncesinde kadrosunda köklü bir revizyona gitmeye hazırlanan Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi. Takımdaki pek çok isimle yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlı kurmaylar, maliyeti uygun ancak verimi yüksek isimlere yönelmiş durumda.
Bu doğrultuda gündeme gelen en sıcak isim ise Bosna Hersek basınında geniş yankı uyandıran Jovo Lukic.
Bosna basınından Sportsport’un servis ettiği bilgilere göre; Beşiktaş, Romanya temsilcisi Universitatea Cluj forması giyen 27 yaşındaki santrforu yakın takibe aldı. Birçok Avrupa kulübünün radarında olan golcü oyuncu için şu anki en ciddi ve avantajlı seçeneğin Beşiktaş olduğu vurgulanıyor.
Cluj ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lukic’in, kulübü tarafından sezon sonunda satışına onay verileceği öğrenildi. Rumen ekibinin, yıldız oyuncusu için yaklaşık 1.5 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor.
Bu sezon adeta kariyer zirvesini yaşayan Jovo Lukic, sergilediği performansla parmak ısırttı. 1.90’lık boyuyla hava toplarındaki hakimiyetiyle bilinen Boşnak forvetin bu sezonki karnesi şöyle:
|Özellik
|Değer
|Maç Sayısı
|34
|Gol
|20
|Asist
|3
|Güncel Piyasa Değeri
|1.5 Milyon Euro
Yakaladığı çıkışla milli takım kapılarını da sonuna kadar zorlayan Lukic’in, yaz aylarında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Bosna Hersek kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş’ın, oyuncunun değerinin turnuva sonrası artma ihtimaline karşı elini çabuk tutarak bu transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında.