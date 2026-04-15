Yeni sezon öncesinde kadrosunda köklü bir revizyona gitmeye hazırlanan Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi. Takımdaki pek çok isimle yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlı kurmaylar, maliyeti uygun ancak verimi yüksek isimlere yönelmiş durumda.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta forvet hattına tanıdık isim! Oh'un partneri bulundu: 'Kara Kartal' Dünya Kupası öncesi transferi bitirmek istiyor Beşiktaş yönetimi, maliyeti uygun ve verimi yüksek isimlere yönelerek yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Beşiktaş'ın gündemindeki en sıcak isim, Bosna Hersek basınında yer alan Jovo Lukic. 27 yaşındaki Bosna Hersekli santrfor, Romanya temsilcisi Universitatea Cluj forması giyiyor. Lukic'in Cluj ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve kulübü sezon sonunda satışına onay verecek. Rumen ekibi, oyuncu için yaklaşık 1.5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Bu sezon 34 maçta 20 gol ve 3 asist kaydeden Lukic'in güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Lukic'in yaz aylarında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Bosna Hersek kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

HEDEF: LUKİC

Bu doğrultuda gündeme gelen en sıcak isim ise Bosna Hersek basınında geniş yankı uyandıran Jovo Lukic.

ROMANYA’DA LUKİC FIRTINASI ESİYOR

Bosna basınından Sportsport’un servis ettiği bilgilere göre; Beşiktaş, Romanya temsilcisi Universitatea Cluj forması giyen 27 yaşındaki santrforu yakın takibe aldı. Birçok Avrupa kulübünün radarında olan golcü oyuncu için şu anki en ciddi ve avantajlı seçeneğin Beşiktaş olduğu vurgulanıyor.

Cluj ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lukic’in, kulübü tarafından sezon sonunda satışına onay verileceği öğrenildi. Rumen ekibinin, yıldız oyuncusu için yaklaşık 1.5 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon adeta kariyer zirvesini yaşayan Jovo Lukic, sergilediği performansla parmak ısırttı. 1.90’lık boyuyla hava toplarındaki hakimiyetiyle bilinen Boşnak forvetin bu sezonki karnesi şöyle:

Özellik Değer Maç Sayısı 34 Gol 20 Asist 3 Güncel Piyasa Değeri 1.5 Milyon Euro

DÜNYA KUPASI VİTRİNİNE HAZIRLANIYOR

Yakaladığı çıkışla milli takım kapılarını da sonuna kadar zorlayan Lukic’in, yaz aylarında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Bosna Hersek kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş’ın, oyuncunun değerinin turnuva sonrası artma ihtimaline karşı elini çabuk tutarak bu transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında.