Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Kolundaki detay dikkati çekti

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 30. hafta maçında cumartesi günü deplasmanda başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Şampiyonluk yarışındaki kritik maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılara Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'den sevindirici haber geldi. Takımla çalışmalara başlayan Osimhen'in kolundaki detay ise gözlerden kaçmadı.

Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Kolundaki detay dikkati çekti
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 22:33

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun sonuna doğru gelinirken şampiyonluk yarışında heyecan yükselmiş durumda. Lig lideri Galatasaray, 68 puanla zirvede yer alırken 66 puanlı Fenerbahçe, sarı-kırmızılıları takibini sürdürüyor. Şampiyonluk yarışının içinde olan bir diğer ekip Trabzonspor ise 64 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Kolundaki detay dikkati çekti

Galatasaray, 30. haftada Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, kolundan sakatlanan golcü oyuncu Victor Osimhen'in takımla birlikte çalışmalara başlaması sevinçle karşılandı.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun sonuna doğru şampiyonluk yarışında Galatasaray 68 puanla lider, Fenerbahçe 66 puanla ikinci, Trabzonspor ise 64 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Galatasaray, ligin 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 18 Nisan Cumartesi günü Ankara'da karşılaşacak.
18 Mart Çarşamba günü Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kolu kırılan ve 24 Mart 2026'da ameliyat edilen Victor Osimhen, takımla birlikte çalışmalara katıldı ancak sağ kolu sargılıydı.
Teknik Direktör Okan Buruk, daha önce yaptığı açıklamada Osimhen'in Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer alabileceğini umduğunu belirtmişti.
Ligde 3 takımın kıyasıya mücadele ettiği ve nefesleri kesen şampiyonluk yarışı sürerken gözler 30. haftada oynanacak maçlara çevrilmiş durumda. Süper Lig'de 30. haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Gençlerbirliği ile Galatasaray, 18 Nisan Cumartesi günü Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Kolundaki detay dikkati çekti

GALATASARAY HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Ligin 30. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da zorlu mücadelenin hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Dinamik ısınmayla başlayan idmanın, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği ve savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Kolundaki detay dikkati çekti

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SARI-KIRMIZILILARDA OSIMHEN MÜJDESİ: TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 18 Mart Çarşamba günü Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta kolu kırılan ve 24 Mart 2026 tarihinde ameliyat edilen yıldız golcü, geçtiğimiz günlerde bireysel antrenmanlara başlamıştı.

Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Kolundaki detay dikkati çekti

Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli silahı olan Victor Osimhen'in kolu, kulüp doktorları tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından alçıya alınmış ve rehabilitasyon süreci başlatılmıştı. Bireysel antrenmanlara başlamasının ardından bugün takımla birlikte çalışmalarda yer alan Osimhen'in sağ kolunun sargılı olması dikkati çekti.

OKAN BURUK, GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI İŞARET ETMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Kolundaki detay dikkati çekti

Osimhen'in yokluğundan etkilendiklerini belirten Okan Buruk, yıldız oyuncunun Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer alacağını duyurmuştu. Buruk, yaptığı açıklamada, "Osimhen antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olabileceğini umut ediyorum. Diğer oyuncularım daha hazır olacak. Daha çok dinleneceğiz. En güçlü şekilde maça hazırlanacağız." ifadelerini kullanmıştı.

