Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz ameliyat oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta 25 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz, siyah-beyazlıların dün yaptığı antrenmanda sakatlık geçirmişti.
Beşiktaş'tan, Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada, oyuncunun ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildiği ve cerrahi tedavi planlandığı belirtilmişti.
Antrenmanda sakatlanan Kartal Kayra Yılmaz, planlanan cerrahi tedavi programı kapsamında Beşiktaş kulübünün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, artroskopik kollateral bağ rekonstrüksiyonu uygulanan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve sürecin devamında rehabilitasyon çalışmalarına başlanmasının planlandığı belirtildi.
Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon Beşiktaş'ta 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 23 maçta forma giydi. Kartal, bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.