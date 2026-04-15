 Yasin Aşan

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz ameliyat oldu

Beşiktaş'ın dün yaptığı antrenmanda sakatlanan ve ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilen Kartal Kayra Yılmaz, ameliyat edildi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve sürecin devamında rehabilitasyon çalışmalarına başlanmasının planlandığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz ameliyat oldu
15.04.2026
18:31
15.04.2026
Trendyol Süper Lig ekiplerinden 'ta 25 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz, siyah-beyazlıların dün yaptığı antrenmanda geçirmişti.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz ameliyat oldu

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edildi.
Oyuncunun ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildi.
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş kulübünün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi.
Futbolcuya artroskopik kollateral bağ rekonstrüksiyonu uygulandı.
Sağlık durumunun iyi olduğu ve rehabilitasyon çalışmalarına başlanacağı belirtildi.
Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon 23 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz ameliyat oldu

Beşiktaş'tan, Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada, oyuncunun ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildiği ve cerrahi tedavi planlandığı belirtilmişti.

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz ameliyat oldu

AMELİYAT OLDUĞU DUYURULDU

Antrenmanda sakatlanan Kartal Kayra Yılmaz, planlanan cerrahi tedavi programı kapsamında Beşiktaş kulübünün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından edildi.

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz ameliyat oldu

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, artroskopik kollateral bağ rekonstrüksiyonu uygulanan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve sürecin devamında rehabilitasyon çalışmalarına başlanmasının planlandığı belirtildi.

Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon Beşiktaş'ta 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 23 maçta forma giydi. Kartal, bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zeynep Sönmez kariyerinde ilki başardı! Milli tenisçiden tarihi zafer
Beşiktaş transferde gaza bastı! Fenerbahçe'ye tarihi çalım yolda: 'Kara Kartal' Romelu Lukaku için devreye girdi
