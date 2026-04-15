Trendyol Süper Lig'de topladığı 64 puanla, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 3. sırada bulunan Trabzonspor'da, ligin 30. haftasında pazar günü Papara Park'ta RAMS Başakşehir ile oynanacak maçın hazırlıkları sürüyor.

HABERİN ÖZETİ Trabzonspor'a sakat oyunculardan müjdeli haber! 3 isim yeniden takıma dönüyor Trabzonspor, ligin 30. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç öncesinde sakat oyuncularından Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Arseniy Batagov'un takıma dönmesine hazırlanıyor. Paul Onuachu'nun sol uyluk kasındaki ağrısının ciddi bir bulguya rastlanmadığı ve yarın takımla çalışmalara başlayarak Başakşehir maçında forma giymesinin beklendiği belirtildi. Ernest Muçi'nin sakatlığını atlattığı ve sahalara dönmesinin beklendiği ifade edildi. Arseniy Batagov'un da takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

Şampiyonluk umudunu devam ettirmek isteyen ve Başakşehir mücadelesinden mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen Trabzonspor'a, sakatlıkları bulunan oyunculardan müjdeli haber geldi.

ONUACHU, MUÇİ VE BATAGOV DÖNÜYOR

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Arseniy Batagov'un yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Karadeniz ekibindeki bu gelişme, teknik direktör Fatih Tekke'nin elini önemli ölçüde rahatlattı.

Trabzonspor'un 29. haftada deplasmanda oynadığı Corendon Alanyaspor karşılaşması öncesinde son antrenmanda sol uyluk kasında ağrı hisseden Paul Onuachu'nun yapılan MR kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Nijeryalı golcünün sıvı kaybına bağlı olarak serum tedavisi gördüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Deneyimli forvetin yarın takımla birlikte çalışmalara katılması ve Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Trabzonspor'da son maçına 18 Mart tarihindeki Eyüpspor karşılaşmasında çıkan Ernest Muçi'nin de sakatlığını atlatmasının ardından sahalara dönmesi bekleniyor.

Bordo-mavililerde son maçına 9 Mart tarihinde Kayserispor karşılaşmasında çıkan Arseniy Batagov da takımla çalışmalara başlayacak.