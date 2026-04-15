Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Trabzonspor'a sakat oyunculardan müjdeli haber! 3 isim yeniden takıma dönüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da, hafta sonu oynanacak RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları sürerken sakatlıkları bulunan 3 isimden sevindirici haber geldi. Bordo-mavililerde Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Arseniy Batagov'un yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 18:57

Trendyol 'de topladığı 64 puanla, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 3. sırada bulunan 'da, ligin 30. haftasında pazar günü Papara Park'ta RAMS ile oynanacak maçın hazırlıkları sürüyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Trabzonspor, ligin 30. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç öncesinde sakat oyuncularından Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Arseniy Batagov'un takıma dönmesine hazırlanıyor.
Paul Onuachu'nun sol uyluk kasındaki ağrısının ciddi bir bulguya rastlanmadığı ve yarın takımla çalışmalara başlayarak Başakşehir maçında forma giymesinin beklendiği belirtildi.
Ernest Muçi'nin sakatlığını atlattığı ve sahalara dönmesinin beklendiği ifade edildi.
Arseniy Batagov'un da takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Şampiyonluk umudunu devam ettirmek isteyen ve Başakşehir mücadelesinden mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen Trabzonspor'a, sakatlıkları bulunan oyunculardan müjdeli haber geldi.

ONUACHU, MUÇİ VE BATAGOV DÖNÜYOR

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Arseniy Batagov'un yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Karadeniz ekibindeki bu gelişme, teknik direktör Fatih Tekke'nin elini önemli ölçüde rahatlattı.

Trabzonspor'un 29. haftada deplasmanda oynadığı Corendon Alanyaspor karşılaşması öncesinde son antrenmanda sol uyluk kasında ağrı hisseden Paul Onuachu'nun yapılan MR kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Nijeryalı golcünün sıvı kaybına bağlı olarak serum tedavisi gördüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Deneyimli forvetin yarın takımla birlikte çalışmalara katılması ve Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Trabzonspor'da son maçına 18 Mart tarihindeki Eyüpspor karşılaşmasında çıkan Ernest Muçi'nin de sakatlığını atlatmasının ardından sahalara dönmesi bekleniyor.

Bordo-mavililerde son maçına 9 Mart tarihinde Kayserispor karşılaşmasında çıkan Arseniy Batagov da takımla çalışmalara başlayacak.

#Futbol
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.