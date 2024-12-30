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Real Madrid Martin Zubimendi ile ilgileniyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 18:16 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 19:17
Real Madrid Martin Zubimendi ile ilgileniyor!

LaLiga devi Real Madrid, orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Toni Kroos'un ayrılmasının ardından takviye yapmayan eflatun-beyazlılar, Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi ile ilgilendiği iddia edildi.

LaLiga devi ve Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid​, orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Alman futbolcu Toni Kroos​'un ayrılığından sonra o bölgeye takviye yapmayan eflatun-beyazlılar Martin Zubimendi ile ilgilendiği iddia edildi.

AS'ın yaptığı habere göre, Madrid ekibi Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi ile ilgilendiği kaydedildi.

Zubimendi bu sezon Real Sociedad forması altında 21 maça çıkarken 1 gol attı 2 asist üretti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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