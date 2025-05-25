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 | Baran Aksoy

Real Madrid resmen duyurdu! Takımın başına Xabi Alonso getirildi

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Real Madrid, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getirdiğini resmen duyurdu.

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Real Madrid resmen duyurdu! Takımın başına Xabi Alonso getirildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 14:52

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Real Madrid, yeni hocasını resmen duyurdu. Real Madrid, İspanyol teknik adam Xabi Alonso ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.

Real Madrid resmen duyurdu! Takımın başına Xabi Alonso getirildi

İspanyol devinden yapılan açıklamada, Xabi Alonso'nun 1 Haziran 2025'ten 30 Haziran 2028'e kadar önümüzdeki üç sezon boyunca Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapacağı aktarıldı.

Real Madrid resmen duyurdu! Takımın başına Xabi Alonso getirildi

REAL MADRİD İLE 6 KUPA KAZANDI

Futbolculuk döneminde Real Madrid ile yıldızlaşan Xabi Alonso, 2009-2014 yılları arasında 236 resmi maçta Madrid formasını giydi. Alonso, bu süre zarfında 6 şampiyonluk kazandı. Antrenörlük kariyerine 2019 yılında Real Madrid'in altyapısında başlayan genç hoca, 6 yıl aradan sonra yuvasına döndü.

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