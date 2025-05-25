Real Madrid resmen duyurdu! Takımın başına Xabi Alonso getirildi

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Real Madrid, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getirdiğini resmen duyurdu.

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran Real Madrid, yeni hocasını resmen duyurdu. Real Madrid, İspanyol teknik adam Xabi Alonso ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.

İspanyol devinden yapılan açıklamada, Xabi Alonso'nun 1 Haziran 2025'ten 30 Haziran 2028'e kadar önümüzdeki üç sezon boyunca Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapacağı aktarıldı.

REAL MADRİD İLE 6 KUPA KAZANDI

Futbolculuk döneminde Real Madrid ile yıldızlaşan Xabi Alonso, 2009-2014 yılları arasında 236 resmi maçta Madrid formasını giydi. Alonso, bu süre zarfında 6 şampiyonluk kazandı. Antrenörlük kariyerine 2019 yılında Real Madrid'in altyapısında başlayan genç hoca, 6 yıl aradan sonra yuvasına döndü.