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 | Burak Ayaydın

Real Madrid'de veda perdesi açıldı: Galibiyete rağmen büyük hüzün!

La Liga'da Real Madrid ile Real Sociedad karşılaştı. İspanyol devinde, galibiyete rağmen hüzünlü bir maç sonu yaşandı ve Carlo Ancelotti ile Luka Modric'e veda edildi.

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Real Madrid'de veda perdesi açıldı: Galibiyete rağmen büyük hüzün!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 00:14

Real Madrid; Real Sociedad'ı 2-0 mağlup ederken, takımdan ayrılan Carlo Ancelotti ve Luka Modric'e büyük bir veda töreni yapıldı. Tüm tribünlerin isimlerini haykırdığı ikili, omuzlarda taşınarak taraftarları selamladı.

Real Madrid'de veda perdesi açıldı: Galibiyete rağmen büyük hüzün!

LUKA MODRIC VE REAL MADRID SERÜVENİ

13 yıldır Real Madrid forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyuran Luka Modric, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda son maçına ilk 11'de başladı. Akabinde ise 87. dakikada yerini Andres Baixauli'ye bırakan 39 yaşındaki yıldız, iki takım futbolcuları ve taraftarlar tarafından alkışlandı. Real Madrid'de 6 kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 kez de lig şampiyonluğu yaşayan kaptan, 2018 yılında Ballon d'Or da almıştı.

https://x.com/realmadrid/status/1926354961928999300

ANCELOTTI DE VEDA ETTİ

Takımdan ayrılması kesinleşen teknik direktör Ancelotti için de tribünlerde veda pankartı açıldı. Ancelotti; 3'ü Şampiyonlar Ligi, 2'si La Liga şampiyonluğu olmak üzere Real Madrid ile toplam 15 kupa kaldırdı.

Real Madrid'de veda perdesi açıldı: Galibiyete rağmen büyük hüzün!

ARDA GÜLER 90 DAKİKA SAHADAYDI

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, penaltıdan atılan ilk golde faulü almıştı. Milli yıldız, hüzünlü bir galibiyet alınan gecede 90 dakika sahada kaldı.

Real Madrid'de veda perdesi açıldı: Galibiyete rağmen büyük hüzün!

Sıkça Sorulan Sorular

REAL MADRID LİGİ KAÇ PUANLA TAMAMLADI?
İspanyol devi, şampiyon Barcelona'nın ardından 84 puanla ikinci sırada yer aldı.
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#real madrid
#arda güler
#luka modric
#carlo ancelotti
#Spor
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