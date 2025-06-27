Real Madrid Trabzonsporlu genç yıldızı izliyor: Arda Güler sonrası yine sürpriz transfer!

Trabzonsporlu Onuralp Çevikkan için Real Madrid resmen devrede. Aynı Arda Güler transferinde olduğu gibi Trabzonsporlu Onuralp Çevikkan'ı da önemli bir potansiyel olarak gören Real Madrid, yetenekli eldiven için araştırmalar yapıyor.

Arda Güler'den sonra Trabzonsporlu Onuralp Çevikkan da Real Madrid'in transfer listesine girdi. Geçtiğimiz aylarda sakatlık yaşayan Onuralp Çevikkan'in sürecini yakından takip eden Real Madrid, Trabzonspor ile temaslarda bulunmaya hazırlanıyor.

ARDA GÜLER'DEN SONRA TRABZONSPORLU ONURALP ÇEVİKKAN DA REAL MADRID YOLUNDA

Real Madrid'de Arda Güler transferinin ardından Trabzonsporlu Onuralp Çevikkan ismi öne çıktı. Süper Lig'deki genç yetenekler için temaslarına Fenerbahçeli Arda Güler ile başlayan İspanyol devi, şimdi de Trabzonsporlu Onuralp Çevikkan'ın transferi için planlamalara başladı! Halihazırda Onuralp Çevikkan'ın sakatlık sürecini gözetmeye devam eden Real Madrid, Trabzonspor'un yetenekli eldiveni için kritik bir transfer süreci yürütmeye hazırlanıyor.

TRABZONSPOR'DA ONURALP ÇEVİKKAN İKİNCİ KALECİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Trabzonspor'un Altınordu'dan transfer ettiği Onuralp Çevikkan, potansiyeliyle Karadeniz ekibinin teknik yönetiminden de tam not almış ve Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek isim olarak görülmüştü. Ayrıca Uğurcan Çakır sonrasında Onuralp Çevikkan'ın kaleyi devralmasını tasarlayan Trabzonspor yönetimi, 19 yaşındaki kaleciyle 2028 yazına kadar kontrat imzalamıştı.

TRABZONSPOR'DA ONURALP ÇEVİKKAN'IN PERFORMANSI

Trabzonspor U-19 ile bu sezon 5 maça çıkan Onuralp Çevikkan, yaşadığı sakatlık ve ameliyat dönemiyle birlikte bir süre sahalardan uzak kalmıştı.