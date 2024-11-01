Real Madrid, Valencia'daki sel felaketi için gelirinin bir kısmını bağışlayacağını açıkladı!

01 Kasım 2024 23:30 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 23:33

İspanya'da yaşanan sel felaketi Valencia'yı vurdu. Real Madrid, İspanya'yı etkileyen bu felaket için bağış kampanyası başlatırken, gelirinin de yüzde 6'lık kısmını mağdurlara bağışladı.

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İspanya​, salı günü başta Valencia​ olmak üzere Sel Felaketi​ ile karşı karşıya kalmıştı. Ülkede birçok yer sel altında kalırken, 200'den fazla insan hayatını kaybetti. Ölümlerin yanı sıra sayısız kayıp bulunuyor.

İspanya'nın doğusunda yaşanan bu felaketin ardından başkan Florentino Perez​ önderliğinde Real Madrid​ kulübü bağış kampanyası başlattı.

Eflatun beyazlılar, başlattığı kampanyanın yanı sıra geçtiğimiz sezon yaptığı net karın yüzde 6'sını mağdurlar için bağışlayacak. Madrid'in en az 16 milyon Euro bağışlaması bekleniyor.

İspanyol devi Real Madrid geçen sezon 1 milyon Euro geliri aştığını açıklamıştı. Başkent ekibi bunu başaran ilk Futbol kulübü olarak tarihe geçmişti.