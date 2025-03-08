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 | Emir Yücel

Real Madrid yönetim kurulu Arda Güler için toplanıyor! Arda'nın yeni takımı neresi olacak?

Dünyanın en köklü ve güçlü takımlarının başında gelen Real Madrid, uzun süre sonra yönetim kurulunu topluyor. İspanya basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid yönetim kurulunun toplanma sebebi Arda Güler’in kariyer geleceğini belirlemek olacak. Son 5 maçta yalnızca 30 dakika süre bulabilen milli gururumuz Arda Güler takımdan ayrılmak istediğini başkan Florentino Perez’e iletti.

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Real Madrid yönetim kurulu Arda Güler için toplanıyor! Arda'nın yeni takımı neresi olacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 13:08

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan genç yıldızımız Arda Güler, kısa süre içerisinde taraftarın en beğendiği oyuncular arasına girdi. Real Madrid’de oynadığı süre boyunca başarılı işlere imza atan Güler; yaptığı asistler ve attığı gollerle fark oluşturmayı başardı. Arda Güler, Ballon D’or ödüllerinde de en yetenekli genç oyuncular kategorisine ikinci sıradan girmeyi başardı. Ancak bir türlü istediği süreyi bulamayan Güler, takımdan ayrılmak istediğini Real Madrid başkanına belirtti.

"ALTERNATİF OYUNCU OLARAK GÖRÜYOR"

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'i alternatif oyuncu olarak yedek kulübesinde oturan önemli bir silah olarak gördüğünü belirten İspanyol basını; Real Madrid'in, önümüzdeki aylar ve yıllar boyunca takımın bir parçası olacak Arda Güler'i, kazanmak için dişini sıkmaya devam ettiğini belirtiyor.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ

Son beş maçta yalnızca 30 dakika süre alabilen Arda Güler takımdan ayrılmak istediğini belirtirken, daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralık olarak gitmek istediğini ifade etti. Bu fikre sıcak bakmayan Real Madrid, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek Arda'nın geleceği hakkında görüşme gerçekleştirecek.

Başkan Perez'in takımdan ayrılmasına müsaade etmeyeceği konuşulurken; kiralık olarak başka takıma gitmesi kariyerini kötü etkileyeceği ifade ediliyor.

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