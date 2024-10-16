Real Madrid'de anlaşmazlık! Arda Güler için baba ile oğlu birbirine girdi

16 Ekim 2024 05:39 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 05:39

Real Madrid'de Arda Güler krizi yaşanıyor. Yardımcı Antrenörü Davide Ancelotti, Arda Güler'in ilk 11'de oynamasını istiyor. Carlo Ancelotti ise bu duruma olumlu bakmıyor.

Real Madrid​ forması giyen Arda Güler​, bir kez daha İspanya'da tartışmalara neden oldu. İspanyol gazeteci Raul Varela, genç futbolcunun Real Madrid'deki durumu için dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Varela, "Davide Ancelotti (Real Madrid Yardımcı Antrenörü) Arda'nın ilk 11'de olmasını istiyor ancak Carlo Ancelotti​ bu fikre sıcak bakmıyor." ifadelerini kullandı.

TEKNİK EKİPTE TARTIŞMA

Varela ile aynı programda konuşan Javier Tinto ise, "Teknik ekibin içerisinde tartışma yaşanıyor. Arda'yı nerede oynatacaklarını, ne oynadığını bilmiyorlar. 11'de başladığı maçlarda o kıvılcımı gösteremedi." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 10 maçta süre bulan milli futbolcu, 291 dakika sahada kaldı.