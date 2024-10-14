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Arda Güler'in haftalık maaşı ortaya çıktı! İşte o liste...

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ekim 2024 15:39 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 16:21
Arda Güler&#039;in haftalık maaşı ortaya çıktı! İşte o liste...

Kulüplerin finansal durumu ve güncel futbolcu maaşları verilerini inceleyen Capology sitesi, dünyada haftalık maaşı en yüksek olan 10 genç futbolcuyu açıkladı. Listede Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler de yer aldı. İşte Arda'nın maaşı ve listedeki yeri...

Kulüplerin finansal durumu ve güncel futbolcu maaşları verilerini inceleyen Capology sitesi, dünyada haftalık maaşı en yüksek olan 10 genç futbolcuyu sıraladı. Listede Real Madrid​ forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler​ de yer aldı. Arda Güler, 2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 + 10 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Listenin ilk sırasında PSG forması giyen Fransız genç yetenek bulunuyor.

Arda Güler'in haftalık maaşı ortaya çıktı! İşte o liste... - 1. Resim



İşte dünyada haftalık maaşı en yüksek olan 10 genç futbolcu...


10- Youssoufa Moukoko - B. Dortmund (Nice'de kiralık) / 57 bin 692 Euro

Arda Güler'in haftalık maaşı ortaya çıktı! İşte o liste... - 2. Resim


9- Marc Guiu - Chelsea / 59 bin 518 Euro

Arda Güler'in haftalık maaşı ortaya çıktı! İşte o liste... - 3. Resim


8- Vitor Roque - Barcelona (Betis'te kiralık) / 67 bin 308 Euro

Arda Güler'in haftalık maaşı ortaya çıktı! İşte o liste... - 4. Resim


7- Pau Cubarsi - Barcelona / 76 bin 923 Euro

Arda Güler'in haftalık maaşı ortaya çıktı! İşte o liste... - 5. Resim

6- Endrick - Real Madrid / 80 bin Euro

Arda Güler'in haftalık maaşı ortaya çıktı! İşte o liste... - 6. Resim

5- Archie Gray - Tottenham / 89 bin 277 Euro

Arda Güler'in haftalık maaşı ortaya çıktı! İşte o liste... - 7. Resim

4- Mathys Tel - Bayern Münih / 96 bin 154 Euro

Arda Güler'in haftalık maaşı ortaya çıktı! İşte o liste... - 8. Resim

3- ARDA GÜLER - REAL MADRID / 100 bin Euro

Arda Güler'in haftalık maaşı ortaya çıktı! İşte o liste... - 9. Resim


2- Leny Yoro - Manchester United / 136 bin 892 Euro

Arda Güler'in haftalık maaşı ortaya çıktı! İşte o liste... - 10. Resim


1- Warren Zaire-Emery - PSG / 161 bin 538 Euro

Arda Güler'in haftalık maaşı ortaya çıktı! İşte o liste... - 11. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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