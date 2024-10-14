Arda Güler'in haftalık maaşı ortaya çıktı! İşte o liste...

14 Ekim 2024 15:39 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 16:21

Kulüplerin finansal durumu ve güncel futbolcu maaşları verilerini inceleyen Capology sitesi, dünyada haftalık maaşı en yüksek olan 10 genç futbolcuyu açıkladı. Listede Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler de yer aldı. İşte Arda'nın maaşı ve listedeki yeri...

Kulüplerin finansal durumu ve güncel futbolcu maaşları verilerini inceleyen Capology sitesi, dünyada haftalık maaşı en yüksek olan 10 genç futbolcuyu sıraladı. Listede Real Madrid​ forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler​ de yer aldı. Arda Güler, 2023 yılında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 + 10 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Listenin ilk sırasında PSG forması giyen Fransız genç yetenek bulunuyor.



İşte dünyada haftalık maaşı en yüksek olan 10 genç futbolcu...

10- Youssoufa Moukoko - B. Dortmund (Nice'de kiralık) / 57 bin 692 Euro

9- Marc Guiu - Chelsea / 59 bin 518 Euro

8- Vitor Roque - Barcelona (Betis'te kiralık) / 67 bin 308 Euro

7- Pau Cubarsi - Barcelona / 76 bin 923 Euro 6- Endrick - Real Madrid / 80 bin Euro 5- Archie Gray - Tottenham / 89 bin 277 Euro 4- Mathys Tel - Bayern Münih / 96 bin 154 Euro 3- ARDA GÜLER - REAL MADRID / 100 bin Euro

2- Leny Yoro - Manchester United / 136 bin 892 Euro

1- Warren Zaire-Emery - PSG / 161 bin 538 Euro İlgili Haberler Son dakika: Mesut Özil'den 'Messi mi, Ronaldo mu? sorusuna Arda Güler cevabı Arda Güler'in haftalık maaşı ortaya çıktı! İşte o liste...