Real Madrid'de gündem Arda Güler! Tepkisi olay oldu

İspanya La Liga 24. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Osasuna 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye yedek başlayan Arda Güler'in, anlık tepkisi gündem oldu.

CARLO ANCELOTTI AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDI

Maça yedek başlayan Arda Güler, hocasının talimatıyla ısınmaya gitti. Uzun süre esnedikten sonra maça alınmayacağını anlayan Arda'nın, yedek kulübesine dönüş anı gündem oldu.

Genç yetenek beden diliyle süreçten rahatsız olduğunu belli ederken, Ancelotti'den konuya dair açıklama geldi ve maçın dinamiğinin oyuncu değiştirmeye müsait olmadığını ifade etti.

https://x.com/futbolarena/status/1891078212945383495