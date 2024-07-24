Real Madrid'e dev gelir! Tarihe geçti 

24 Temmuz 2024 00:42 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 00:45

Dünyanın en değerli futbol kulübü Real Madrid oldu

Dünyanın en değerli futbol kulübü Real Madrid oldu

Real Madrid, saha dışındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. La Liga temsilcisi, en son açıkladığı bilanço ile tarihi bir rekora imza attı.

2023/2024 sezonu gelir ve giderlerini kamuoyuna duyuran Real Madrid, erişilmesi zor görünen rakamlara ulaştı.

TARİHE GEÇTİ

Kulüp, 2023/2024 sezonunda oyuncu satışlarından elde edilen gelir hariç, toplamda 1 milyar 73 milyon Euro gelir elde ettiğini açıkladı. Böylece Real Madrid, tarihte 1 milyar Euro'nun üzerinde gelir elde eden ilk kulüp oldu.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'in net geliri ise 16 milyon Euro olarak kaydedildi.

Kasasını yıllar içinde dolduran İspanyol devi 574 milyon Euro net değerle birlikte sağlam ekonomik durumunu sürdürüyor.

1 Milyar 73 Milyon Euro gelir açıklayan Real Madrid, geçtiğimiz 2022/2023 sezonunda ise 843 Milyon Euro gelir açıklamıştı.