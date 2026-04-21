Real Madrid'in altın çocuğu Arda Güler! Muhteşem istatistik: Savunmada lider, hücumda maestro

Milli futbolcumuz Arda Güler orta sahadan attığı gol ve Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e attığı gollerle dünya futboluna damga vurdu. Arda Güler, Real Madrid’de önce Xabi Alonso ardından da Alvaro Arbeloa'nın rehberliğinde kilit bir oyuncu konumuna yükseldi.
Arda Güler, yeni rolünü benimseyerek yetenekleri hakkındaki tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Güler’den övgüyle bahseden Alvaro Arbeloa, "Geldiğimde bazıları onun büyük maçlarda oynayabilecek kapasitede olmadığını söylemişti, ama Bayern ve Manchester City'ye karşı sergilediği performanslara bakın. Onun yeteneğinin, hırsının ve onun gibi bir oyuncunun yapmaya hazır olduğu fedakarlıkların her zaman farkındaydım. Hatalarından ders çıkardığı için tüm övgüyü hak ediyor. Arda Güler'in sezonu gerçek bir başarı. Parlak bir geleceğe sahip olacak bir oyuncu" dedi.
Milli futbolcumuzla ilgili en.as.com’da dikkat çeken bir istatistik yayınlandı. Güler'in hücum performansının ötesinde genel oyun tarzı da gelişmeye devam ediyor. BeSoccer Pro verilerine göre, maç başına 0,35 ile Real Madrid'de bire bir savunma mücadelelerinde lider konumda bulunuyor ve bu oran kadrodaki tüm savunmacılardan daha yüksek.
Ayrıca pas denemeleri, pas tamamlamaları, son üçüncü bölgeye yapılan paslar, uzun paslar, dikey ilerleme ve savunma hattını aşan pas dağıtımı gibi birçok pas kategorisinde takım liderleri arasında yer alıyor.
Henüz 21 yaşında olan ve Allianz Arena'daki kadronun en genç oyuncusu olan Güler, kulüp tarihinde deplasmanda bir Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan 18. oyuncu oldu.
Etkisi sadece gol atmakla sınırlı değil. 13 asistiyle de Real Madrid'in gol katkısı listesinde Kylian Mbappé (40 gol, 5 asist), Vinícius Júnior (17 gol, 11 asist) ve Federico Valverde'nin (9 gol, 12 asist) ardından dördüncü sırada yer alıyor.
|Kariyer Özeti ve Güncel Durum (Nisan 2026)
|Detaylar
|Kulüp Performansı
|2025-26 sezonunda Real Madrid'in kilit oyuncularından biri haline gelmiştir. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e attığı iki golle dünya basınında büyük yankı uyandırmıştır.
|Milli Takım
|Türkiye Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerindendir. Euro 2024'te attığı golle, Cristiano Ronaldo'ya ait olan "Avrupa Şampiyonası debut maçında gol atan en genç oyuncu" rekorunu kırmıştır.
|Teknik Direktör Değişimi
|Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa getirilmiş olup, Arbeloa, Arda'nın takım için "vazgeçilmez ve kilit" bir isim olduğunu belirtmiştir.