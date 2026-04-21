Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Real Madrid'in altın çocuğu Arda Güler! Muhteşem istatistik: Savunmada lider, hücumda maestro

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler son dönemde attığı goller ve sergilediği oyunla dünya futboluna damga vuruyor. Alvaro Arbeloa, milli futbolcumuz Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Genç yıldızla ilgili hem savunmada hem hücumda çarpıcı istatistik dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 13:57

Milli futbolcumuz Arda Güler orta sahadan attığı gol ve Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e attığı gollerle dünya futboluna damga vurdu. Arda Güler, Real Madrid’de önce Xabi Alonso ardından da Alvaro Arbeloa'nın rehberliğinde kilit bir oyuncu konumuna yükseldi.

HABERİN ÖZETİ

Real Madrid'in altın çocuğu Arda Güler! Muhteşem istatistik: Savunmada lider, hücumda maestro

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de gösterdiği etkili performanslarla orta sahadan attığı goller ve Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı attığı gollerle dikkat çekiyor.
Alvaro Arbeloa, Arda Güler'in büyük maçlarda oynayabilecek kapasitede olduğunu ve fedakarlıklar yapmaya hazır olduğunu belirterek sezonunun gerçek bir başarı olduğunu vurguladı.
BeSoccer Pro verilerine göre Arda Güler, maç başına 0,35 ile Real Madrid'de bire bir savunma mücadelelerinde lider konumda bulunuyor.
Güler, pas denemeleri, pas tamamlama, son üçüncü bölgeye paslar, uzun paslar, dikey ilerleme ve savunma hattını aşan pas dağıtımı gibi birçok pas kategorisinde takım liderleri arasında yer alıyor.
Henüz 21 yaşında olan Güler, kulüp tarihinde deplasmanda bir Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan 18. oyuncu oldu.
13 asistiyle Arda Güler, Real Madrid'in gol katkısı listesinde dördüncü sırada bulunuyor.
ARDA GÜLER BEKLENTİLERİ KARŞILADI

Arda Güler, yeni rolünü benimseyerek yetenekleri hakkındaki tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Güler’den övgüyle bahseden Alvaro Arbeloa, "Geldiğimde bazıları onun büyük maçlarda oynayabilecek kapasitede olmadığını söylemişti, ama Bayern ve Manchester City'ye karşı sergilediği performanslara bakın. Onun yeteneğinin, hırsının ve onun gibi bir oyuncunun yapmaya hazır olduğu fedakarlıkların her zaman farkındaydım. Hatalarından ders çıkardığı için tüm övgüyü hak ediyor. Arda Güler'in sezonu gerçek bir başarı. Parlak bir geleceğe sahip olacak bir oyuncu" dedi.

HER YÖNÜYLE YETENEKLİ BİR OYUNCU YETİŞİYOR

Milli futbolcumuzla ilgili en.as.com’da dikkat çeken bir istatistik yayınlandı. Güler'in hücum performansının ötesinde genel oyun tarzı da gelişmeye devam ediyor. BeSoccer Pro verilerine göre, maç başına 0,35 ile Real Madrid'de bire bir savunma mücadelelerinde lider konumda bulunuyor ve bu oran kadrodaki tüm savunmacılardan daha yüksek.

Ayrıca pas denemeleri, pas tamamlamaları, son üçüncü bölgeye yapılan paslar, uzun paslar, dikey ilerleme ve savunma hattını aşan pas dağıtımı gibi birçok pas kategorisinde takım liderleri arasında yer alıyor.

ARDA’DAN ÇARPICI İSTATİSTİK

Henüz 21 yaşında olan ve Allianz Arena'daki kadronun en genç oyuncusu olan Güler, kulüp tarihinde deplasmanda bir Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan 18. oyuncu oldu.

Etkisi sadece gol atmakla sınırlı değil. 13 asistiyle de Real Madrid'in gol katkısı listesinde Kylian Mbappé (40 gol, 5 asist), Vinícius Júnior (17 gol, 11 asist) ve Federico Valverde'nin (9 gol, 12 asist) ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Kariyer Özeti ve Güncel Durum (Nisan 2026)Detaylar
Kulüp Performansı2025-26 sezonunda Real Madrid'in kilit oyuncularından biri haline gelmiştir. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e attığı iki golle dünya basınında büyük yankı uyandırmıştır.
Milli TakımTürkiye Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerindendir. Euro 2024'te attığı golle, Cristiano Ronaldo'ya ait olan "Avrupa Şampiyonası debut maçında gol atan en genç oyuncu" rekorunu kırmıştır.
Teknik Direktör DeğişimiReal Madrid'de teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa getirilmiş olup, Arbeloa, Arda'nın takım için "vazgeçilmez ve kilit" bir isim olduğunu belirtmiştir.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.