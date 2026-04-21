Milli futbolcumuz Arda Güler orta sahadan attığı gol ve Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e attığı gollerle dünya futboluna damga vurdu. Arda Güler, Real Madrid’de önce Xabi Alonso ardından da Alvaro Arbeloa'nın rehberliğinde kilit bir oyuncu konumuna yükseldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Real Madrid'in altın çocuğu Arda Güler! Muhteşem istatistik: Savunmada lider, hücumda maestro Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de gösterdiği etkili performanslarla orta sahadan attığı goller ve Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı attığı gollerle dikkat çekiyor. Alvaro Arbeloa, Arda Güler'in büyük maçlarda oynayabilecek kapasitede olduğunu ve fedakarlıklar yapmaya hazır olduğunu belirterek sezonunun gerçek bir başarı olduğunu vurguladı. BeSoccer Pro verilerine göre Arda Güler, maç başına 0,35 ile Real Madrid'de bire bir savunma mücadelelerinde lider konumda bulunuyor. Güler, pas denemeleri, pas tamamlama, son üçüncü bölgeye paslar, uzun paslar, dikey ilerleme ve savunma hattını aşan pas dağıtımı gibi birçok pas kategorisinde takım liderleri arasında yer alıyor. Henüz 21 yaşında olan Güler, kulüp tarihinde deplasmanda bir Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan 18. oyuncu oldu. 13 asistiyle Arda Güler, Real Madrid'in gol katkısı listesinde dördüncü sırada bulunuyor.

ARDA GÜLER BEKLENTİLERİ KARŞILADI

Arda Güler, yeni rolünü benimseyerek yetenekleri hakkındaki tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Güler’den övgüyle bahseden Alvaro Arbeloa, "Geldiğimde bazıları onun büyük maçlarda oynayabilecek kapasitede olmadığını söylemişti, ama Bayern ve Manchester City'ye karşı sergilediği performanslara bakın. Onun yeteneğinin, hırsının ve onun gibi bir oyuncunun yapmaya hazır olduğu fedakarlıkların her zaman farkındaydım. Hatalarından ders çıkardığı için tüm övgüyü hak ediyor. Arda Güler'in sezonu gerçek bir başarı. Parlak bir geleceğe sahip olacak bir oyuncu" dedi.

HER YÖNÜYLE YETENEKLİ BİR OYUNCU YETİŞİYOR

Milli futbolcumuzla ilgili en.as.com’da dikkat çeken bir istatistik yayınlandı. Güler'in hücum performansının ötesinde genel oyun tarzı da gelişmeye devam ediyor. BeSoccer Pro verilerine göre, maç başına 0,35 ile Real Madrid'de bire bir savunma mücadelelerinde lider konumda bulunuyor ve bu oran kadrodaki tüm savunmacılardan daha yüksek.

Ayrıca pas denemeleri, pas tamamlamaları, son üçüncü bölgeye yapılan paslar, uzun paslar, dikey ilerleme ve savunma hattını aşan pas dağıtımı gibi birçok pas kategorisinde takım liderleri arasında yer alıyor.

ARDA’DAN ÇARPICI İSTATİSTİK

Henüz 21 yaşında olan ve Allianz Arena'daki kadronun en genç oyuncusu olan Güler, kulüp tarihinde deplasmanda bir Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan 18. oyuncu oldu.

Etkisi sadece gol atmakla sınırlı değil. 13 asistiyle de Real Madrid'in gol katkısı listesinde Kylian Mbappé (40 gol, 5 asist), Vinícius Júnior (17 gol, 11 asist) ve Federico Valverde'nin (9 gol, 12 asist) ardından dördüncü sırada yer alıyor.