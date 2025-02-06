Real Madrid'in unutulmaz ismi Marcelo futbolu bıraktı

06 Şubat 2025 15:44 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 15:45

Uzun yıllar Real Madrid forması terleten sol bek Marcelo yeşil sahalara veda etti. Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından 36 yaşında futbolu bıraktığını resmen duyurdu.

Dünyaca ünlü Real Madrid’in unutulmaz futbolcusu Brezilyalı sol bek Marcelo futbolu bıraktığını açıkladı. Son olarak Brezilya'da Fluminense forması giyen Marcelo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 36 yaşında futbola veda ettiğini duyurdu.

İSPANYA'DA 15.5 SEZON OYNADI

Futbola Fluminense altyapısında başlayan Marcelo, 2006-2007 sezonunun ara transfer döneminde Real Madrid'e transfer olmuştu. Kariyerinde 15.5 sezon İspanyol ekibinde top koşturan Brezilyalı oyuncu, 2022-2023 sezonunun başında Yunan takımı Olympiakos'un yolunu tutmuştu. Yunanistan'ta yarım sezon geçdikten sonra Şubat 2023'te Fluminense'ye geri dönen Marcelo, 3 Kasım 2024'te takımdan ayrılmıştı.

REAL MADRİD İLE 25 KUPA KAZANDI

Kariyeri boyunca Real Madrid'de 546, Fluminense'de 107, Olympiakos'ta ise 10 maça çıkan Marcelo, 52 gol ve 106 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcu, Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İspanya La Liga, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupası ve 5 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Fluminense ile de 1 Libertadores ve 1 Sudamericana kupası kazandı.

Tecrübeli isim, Brezilya Milli Takımı ile de 58 müsabakada 6 gol kaydetti.