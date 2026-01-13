Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Real Madrid’in yeni teknik direktörü kim oldu? Xabi Alonso kovuldu Alvaro Arbeloa dönemi başladı

Real Madrid, Xabi Alonso'dan boşalan teknik direktörlük görevine gelen isim netleşti. Real Madrid, Xabi Alonso’dan boşalan teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa’nın getirildiğini duyurdu. Kararın ardından Alvaro Arbeloa ismi arama motorlarında üst sıralara yükseldi. Peki, Real Madrid’in yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa kimdir kaç yaşında?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Real Madrid’in yeni teknik direktörü kim oldu? Xabi Alonso kovuldu Alvaro Arbeloa dönemi başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 00:40

İspanyol devi Real Madrid'de, Barcelona'ya 3-2 kaybedilen Süper Kupa finali sonrası Xabi Alonso dönemi sona erdi.

Real Madrid’de Teknik Direktör Alvaro Arbeloa dönemi başladı.

Eflatun-beyazlılar akşam saatlerinde Xabi Alonso ile yolların ayrıldığının açıklanmasından kısa süre sonra Arbeloa ile anlaşıldığını duyurdu.

Real Madrid’in yeni teknik direktörü kim oldu? Xabi Alonso kovuldu Alvaro Arbeloa dönemi başladı

Alonso yönetiminde La Liga'ya galibiyet serisiyle başlayan Real Madrid, ilk yenilgisini 7. haftada derbide Atletico Madrid'e karşı 5-2'lik skorla aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta 9 puan toplayan eflatun-beyazlılar, Liverpool ve Manchester City'e karşı yenilgi yaşadı.

Real Madrid’in yeni teknik direktörü kim oldu? Xabi Alonso kovuldu Alvaro Arbeloa dönemi başladı

Real Madrid, Devler Ligi'nde lig aşamasında 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan elde etti ve 7. sırada yer alıyor.

Öte yandan ligde 45 puan toplayan Real Madrid, lider Barcelona'nın 4 puan arkasında 2. sırada bulunuyor.

Arda Güler de sezon başından itibaren Alonso'nun değişmez isimlerinden olurken, performansını da takımın galibiyetlerine yansıtmıştı.

Real Madrid’in yeni teknik direktörü kim oldu? Xabi Alonso kovuldu Alvaro Arbeloa dönemi başladı

ARBELOA KİMDİR?

Arbeloa, futbolculuk kariyerinde Real Madrid'in tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde bulundu.

2009-2016 yılları arasında formayı giyen Arbeloa, 238 resmi maçta forma terletti.

Bu süre zarfında 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Kral Kupası, birer kez de La Liga şampiyonluğu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve İspanya Süper Kupası kazandı.

Real Madrid’in yeni teknik direktörü kim oldu? Xabi Alonso kovuldu Alvaro Arbeloa dönemi başladı

Arbeloa, İspanya Milli Takımı'nın 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası ile 2 Avrupa Şampiyonası'nı (2008, 2012) kazanan kadrolarda yer aldı.

2020 yılından itibaren teknik adamlık kariyerini altyapıda geliştiren Alvaro Arbeloa, Haziran 2025'ten bu yana Real Castilla'nın teknik direktörlüğünü yürütüyordu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler'den veda paylaşımı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.