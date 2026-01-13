Real Madrid’in yeni teknik direktörü kim oldu? Xabi Alonso kovuldu Alvaro Arbeloa dönemi başladı

İspanyol devi Real Madrid'de, Barcelona'ya 3-2 kaybedilen Süper Kupa finali sonrası Xabi Alonso dönemi sona erdi.

Real Madrid’de Teknik Direktör Alvaro Arbeloa dönemi başladı.

Eflatun-beyazlılar akşam saatlerinde Xabi Alonso ile yolların ayrıldığının açıklanmasından kısa süre sonra Arbeloa ile anlaşıldığını duyurdu.

Alonso yönetiminde La Liga'ya galibiyet serisiyle başlayan Real Madrid, ilk yenilgisini 7. haftada derbide Atletico Madrid'e karşı 5-2'lik skorla aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta 9 puan toplayan eflatun-beyazlılar, Liverpool ve Manchester City'e karşı yenilgi yaşadı.

Real Madrid, Devler Ligi'nde lig aşamasında 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan elde etti ve 7. sırada yer alıyor.

Öte yandan ligde 45 puan toplayan Real Madrid, lider Barcelona'nın 4 puan arkasında 2. sırada bulunuyor.

Arda Güler de sezon başından itibaren Alonso'nun değişmez isimlerinden olurken, performansını da takımın galibiyetlerine yansıtmıştı.

ARBELOA KİMDİR?

Arbeloa, futbolculuk kariyerinde Real Madrid'in tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde bulundu.

2009-2016 yılları arasında formayı giyen Arbeloa, 238 resmi maçta forma terletti.

Bu süre zarfında 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 İspanya Kral Kupası, birer kez de La Liga şampiyonluğu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve İspanya Süper Kupası kazandı.

Arbeloa, İspanya Milli Takımı'nın 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası ile 2 Avrupa Şampiyonası'nı (2008, 2012) kazanan kadrolarda yer aldı.

2020 yılından itibaren teknik adamlık kariyerini altyapıda geliştiren Alvaro Arbeloa, Haziran 2025'ten bu yana Real Castilla'nın teknik direktörlüğünü yürütüyordu.