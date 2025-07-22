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 | Efe Demir

Real Madrid'in yıldızı Türkiye'de! Arda Güler fotoğrafların altına bakın ne yazdı

Milli futbolcumuz Arda Güler, tatilde bile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Arda'nın takım arkadaşlarından biri iznini geçirmek için Türkiye'ye geldi. Arda Güler fotoğrafların altına yaptığı yorumlarla beğeni topladı. İşte detaylar...

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Real Madrid'in yıldızı Türkiye'de! Arda Güler fotoğrafların altına bakın ne yazdı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 09:59

'de hayal kırıklıklarıyla dolu uzun bir sezonun ardından futbolcular kalan kısıtlı zamanlarını tatilde geçiriyor.

Real Madrid'in yıldızı Türkiye'de! Arda Güler fotoğrafların altına bakın ne yazdı

TATİLİ KISA KESTİ, FİZİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Milli futbolcumuz soluğu 'de alırken yine tatilini kısa kesti ve fizik kondisyon çalışmalarına başladı.

Real Madrid'in yıldızı Türkiye'de! Arda Güler fotoğrafların altına bakın ne yazdı

FEDERİCO VALVERDE TÜRKİYE'DE

Real Madrid'de tatile çıkan isimlerden biri de Uruguaylı futbolcu . için Türkiye'yi tercih eden başarılı orta saha oyuncusu "Tatilin tadını çıkarıyoruz, Türkiye" paylaşımıyla dikkat çekti.

Real Madrid'in yıldızı Türkiye'de! Arda Güler fotoğrafların altına bakın ne yazdı

Arda Güler, takım arkadaşının paylaşımına yorum yaparak "Doğru yerdesin" diye yazdı.

Real Madrid'in yıldızı Türkiye'de! Arda Güler fotoğrafların altına bakın ne yazdı


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ETİKETLER
#Futbol
#türkiye
#real madrid
#arda güler
#tatil
#Federico Valverde
#Spor
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