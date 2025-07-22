Real Madrid'in yıldızı Türkiye'de! Arda Güler fotoğrafların altına bakın ne yazdı

Real Madrid'de hayal kırıklıklarıyla dolu uzun bir sezonun ardından futbolcular kalan kısıtlı zamanlarını tatilde geçiriyor.

TATİLİ KISA KESTİ, FİZİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Milli futbolcumuz Arda Güler soluğu Türkiye'de alırken yine tatilini kısa kesti ve fizik kondisyon çalışmalarına başladı.

FEDERİCO VALVERDE TÜRKİYE'DE

Real Madrid'de tatile çıkan isimlerden biri de Uruguaylı futbolcu Federico Valverde. Tatil için Türkiye'yi tercih eden başarılı orta saha oyuncusu "Tatilin tadını çıkarıyoruz, Türkiye" paylaşımıyla dikkat çekti.

Arda Güler, takım arkadaşının paylaşımına yorum yaparak "Doğru yerdesin" diye yazdı.



