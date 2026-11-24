Sivasspor’da Arnavut golcü Rey Manaj ile ilgili yaşanan kriz büyüyor. Tecrübeli futbolcunun dün yapılması gereken ödemenin gerçekleştirilmemesi üzerine bugün Sivas’tan ayrıldığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHEDEBİLİYORDU

Edinilen bilgilere göre, Rey Manaj’a yapılması gereken ödemenin dün itibarıyla gerçekleştirilmediği, futbolcunun ödeme yapılmaması halinde sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkının bulunduğu belirtildi.

Yaşanan gelişmenin ardından Arnavut golcünün bugün karayoluyla Kayseri’ye gittiği, buradan da havalimanını kullanarak yurt dışına çıktığı öğrenildi.

Rey Manaj’ın Sivas’tan ayrılması Sivasspor’da yaşanan mali kriz ve takımın geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırırken, kulüp yönetiminin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.