Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ricardo Quaresma İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Portekizli Ricardo Quaresma'nın bir etkinlik için İstanbul'a geldiği bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 14:38

Beşiktaş'ın dünya yıldızı futbolcusu Ricardo Quaresma, İstanbul'a geldi. Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'nın bir etkinlik için İstanbul'a geldiği aktarıldı.

HABERİN ÖZETİ

Ricardo Quaresma İstanbul'a geldi

Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma, bir etkinlik için İstanbul'a geldi.
Ricardo Quaresma'yı taşıyan TK1780 sefer sayılı Lizbon uçağı, saat 12.00 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Portekizli eski futbolcu, pasaport işlemlerinin ardından havalimanından ayrıldı.
Quaresma'nın Beşiktaş kariyeri iki dönemden oluşuyor: 2010-2012 ve 2015-2019.
İlk döneminde 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
İkinci döneminde Beşiktaş'ın kazandığı üst üste iki lig şampılığında (2015-16 ve 2016-17) kilit rol oynadı.
29 Ağustos 2019'da sözleşmesi karşılıklı feshedilerek Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Ricardo Quaresma'yı taşıyan TK1780 sefer sayılı Lizbon uçağı, saat 12.00 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Portekizli eski futbolcu, pasaport işlemlerinin ardından havalimanından ayrıldı.

Ricardo Quaresma İstanbul'a geldi

BEŞİKTAŞ KARİYERİ ÖZETİ

Birinci Dönem (2010 - 2012): 2010 yılında Inter Milan'dan transfer edilerek büyük bir heyecanla karşılandı. Bu dönemde 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İkinci Dönem (2015 - 2019): Porto'dan geri dönen Quaresma, bu süreçte Beşiktaş'ın kazandığı üst üste iki lig şampiyonluğunda (2015-16 ve 2016-17) kilit rol oynadı.

Ricardo Quaresma İstanbul'a geldi

Ayrılış Süreci: 29 Ağustos 2019'da, dönemin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sisteminde yer bulamaması nedeniyle sözleşmesi karşılıklı feshedildi ve Kasımpaşa'ya transfer oldu.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.