Beşiktaş'ın dünya yıldızı futbolcusu Ricardo Quaresma, İstanbul'a geldi. Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'nın bir etkinlik için İstanbul'a geldiği aktarıldı.

Özetle

Ricardo Quaresma'yı taşıyan TK1780 sefer sayılı Lizbon uçağı, saat 12.00 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Portekizli eski futbolcu, pasaport işlemlerinin ardından havalimanından ayrıldı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ ÖZETİ

Birinci Dönem (2010 - 2012): 2010 yılında Inter Milan'dan transfer edilerek büyük bir heyecanla karşılandı. Bu dönemde 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İkinci Dönem (2015 - 2019): Porto'dan geri dönen Quaresma, bu süreçte Beşiktaş'ın kazandığı üst üste iki lig şampiyonluğunda (2015-16 ve 2016-17) kilit rol oynadı.

Ayrılış Süreci: 29 Ağustos 2019'da, dönemin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sisteminde yer bulamaması nedeniyle sözleşmesi karşılıklı feshedildi ve Kasımpaşa'ya transfer oldu.