Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında hedefi gösterdi: "Manşetlerde olabilirdi!"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin zorlu zaferini analiz eden Rıdvan Dilmen, Sidiki Cherif özelinde ise net bir eleştiride bulundu.
"Bu maç garip oldu. Bu kadar net fırsatları bir derbide zor görürüz! Karşı karşıya pozisyonlar vardı. Eğer maç berabere bitseydi, Sidiki Cherif manşetlerdeydi şimdi! İki tane karşı karşıya kaçırdı. Bu maçta 5-6 tane Fenerbahçe'nin, 1-2 tane de Beşiktaş'ın net pozisyonu vardı.
Fenerbahçe, gecenin sonunda bir penaltıyla maçı kazandı. Domenico Tedesco, Samsunspor maçının ardından 'son dakikada gelen gol bizi canlandıracak' demişti. Yine öyle bir gol geldi! Fenerbahçe'nin maçlarına 88. dakikadan sonra girin... Daha hareketli oluyor. Beşiktaş bugün benim beklediğimin çok altındaydı.
İptal edilen golde ofsayt kararı doğruydu ama Beşiktaş savunmasının orada da hatası vardı. Kerem Aktürkoğlu bu kadroda her türlü ilk 11'de oynar.
Ayrıca Marco Asensio çıktıktan sonra Fenerbahçe pas kanallarına topu gönderemedi. Böyle bakınca da onlar için iyi bir sonuç.
Tabii şunu da söylemek lazım, Beşiktaş 3-4 iyi transferle seneye şampiyonluk yarışında olur."