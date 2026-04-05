Beşiktaş'tan Merkez Hakem Kurulu'na yeni bir çağrı daha geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kendi açılarından istifa etmesi gerekenleri bizzat dile getirdi.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ta Serdal Adalı istifa istedi: Fenerbahçe derbisinin ardından sert çıkış! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisindeki son dakika penaltısı sonrası Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) sert tepki göstererek istifa çağrısı yaptı. Serdal Adalı, derbideki son dakika penaltısının hakemleri tekrar konuşmaya mecbur bıraktığını belirtti. VAR ile ilgili konuşmaktan sıkıldıklarını ve ortada saçma sapan bir hadise olduğunu ifade etti. MHK başkanı ve yardımcısının istifa etmesi gerektiğini, aksi takdirde Türk futbolunun ilerleyemeyeceğini söyledi. VAR hakemini atayan kişinin de Türk futbolunun yakasından düşmesini talep etti. Emeklerinin ve harcanan paranın bir hakem kararıyla gasp edildiğini savundu.

Fenerbahçe derbisindeki penaltı için net bir tavır alan Serdal Adalı, "Oyun gayet zevkliydi ancak son dakika penaltısı maalesef yine hakemi konuşmaya mecbur bıraktı. Camia ve yönetim olarak VAR ile ilgili konuşmaktan sıkıldık. Saçma sapan bir hadise var ortada. Artık söylemekten de yoruldum. Bu MHK başkanı ve yardımcısı olan zat böyle devam ettikçe Türk futbolu ileri gidemez. Birazcık utanmaları varsa istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün. Bu VAR hakemini atayan kimse… Türk futbolunun yakasından düşsün. Emek veriyoruz, para harcıyoruz, sonra bir hakem… Zaten 3-4 hafta önce bizi temizlediler. Fenerbahçe’nin buna ihtiyacı yok. Bu emeği nasıl gasp edersiniz. Fenerbahçe de emek verdi. 15 tane hakem yetiştiremiyor musunuz? Portekizli eğitmenler kimi eğitmiş bu zamana kadar? Lafa gelince mahkemeye vereceklermiş Beşiktaş'ı. Yiyorlarsa mahkemeye versinler! Hadi bakalım." ifadelerini kullandı.